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    15-річна українка розчулила Папу Римського та отримала диплом

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    15-річна мешканка Луцька&nbsp;Уляна Сухачевська страждає синдромом Дауна - 15-річна українка розчулила Папу Римського та отримала диплом
    15-річна мешканка Луцька Уляна Сухачевська страждає синдромом Дауна
    Фото: volyn24

    «Сонячна» українка – єдина учасниця конкурсу, яка нічого не попросила для себе у Папи Римського. Глава Католицької церкви оцінив це

    15-річна мешканка Луцька Уляна Сухачевська, яка страждає синдромом Дауна, отримала диплом з Ватикану від Папи Римського. Про це пише видання volyn24.

    Зазначається, що навесні цього року Уляна Сухачевська взяла участь у міжнародному дитячому конкурсі малюнків «Писанка для Папи».

    На звороті свого малюнка Уляна написала: «Привіт, любий Папа! Пише до тебе сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе до себе. Будемо разом з усіма малювати в «Оле-Арті». Аморе».

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    Після такого листа з резиденції прийшла відповідь, що Уляна – єдина учасниця конкурсу, яка нічого не попросила для себе у Папи Римського. Глава Католицької церкви оцінив це і прислав диплом для Уляни.

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    Нагадаємо, 4 липня Папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику. Втручання було плановим і пройшло успішно.

    Через 10 днів Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

    Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

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    Теги: діти Папа Римський Ватикан українці Україна
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    15-річна українка розчулила Папу Римського та отримала диплом