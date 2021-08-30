15-річна українка розчулила Папу Римського та отримала диплом

«Сонячна» українка – єдина учасниця конкурсу, яка нічого не попросила для себе у Папи Римського. Глава Католицької церкви оцінив це

15-річна мешканка Луцька Уляна Сухачевська, яка страждає синдромом Дауна, отримала диплом з Ватикану від Папи Римського. Про це пише видання volyn24.

Зазначається, що навесні цього року Уляна Сухачевська взяла участь у міжнародному дитячому конкурсі малюнків «Писанка для Папи».

На звороті свого малюнка Уляна написала: «Привіт, любий Папа! Пише до тебе сонячна принцеса з Луцька. Я хочу познайомитись з тобою. Тому запрошую тебе до себе. Будемо разом з усіма малювати в «Оле-Арті». Аморе».

Після такого листа з резиденції прийшла відповідь, що Уляна – єдина учасниця конкурсу, яка нічого не попросила для себе у Папи Римського. Глава Католицької церкви оцінив це і прислав диплом для Уляни.

Нагадаємо, 4 липня Папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику. Втручання було плановим і пройшло успішно.

Через 10 днів Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.