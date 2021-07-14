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    Папу Римського виписали з лікарні після операції

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    Після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя - Папу Римського виписали з лікарні після операції
    Після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя
    Фото: vaticannews

    Протягом 10 днів у шпиталі Папа Римський жодного разу не полишав роботу

    Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі. Голова Католицької церкви перебував у шпиталі протягом десяти днів після операції на кишківнику.

    Як повідомляє пресслужба Ватикану, протягом 10 днів у шпиталі Папа Римський жодного разу не полишав роботу.

    Минулої неділі Франциск провів щотижневу месу з балкона 11-го поверху лікарні. Зокрема, голова Католицької церкви провів зустріч з онкохворими дітьми в одному з відділень медичного закладу.

    Варто відзначити, що після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя.

    Нагадаємо, у неділю, 4 липня, папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику. Втручання було плановим і пройшло успішно.

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

    Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

    Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.

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    Теги: здоров'я Папа Римський Ватикан лікарня
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    Папу Римського виписали з лікарні після операції