Папу Римського виписали з лікарні після операції

Після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя

Протягом 10 днів у шпиталі Папа Римський жодного разу не полишав роботу

Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі. Голова Католицької церкви перебував у шпиталі протягом десяти днів після операції на кишківнику.

Як повідомляє пресслужба Ватикану, протягом 10 днів у шпиталі Папа Римський жодного разу не полишав роботу.

Минулої неділі Франциск провів щотижневу месу з балкона 11-го поверху лікарні. Зокрема, голова Католицької церкви провів зустріч з онкохворими дітьми в одному з відділень медичного закладу.

Варто відзначити, що після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя.

Нагадаємо, у неділю, 4 липня, папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику. Втручання було плановим і пройшло успішно.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.