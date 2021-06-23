Рівно 20 років тому Україну відвідав Папа Іван Павло ІІ: як це було (фото, відео)

Візантійська літургія за участі Папи зібрала майже 1,5 млн прочан

Рівно 20 років тому, 23 червня 2001 року, Папа Римський Іван Павло ІІ приїхав в Україну. Понтифік відвідав Київ і Львів. Пастирський візит тривав до 27 червня.

За оцінками представників церкви, релігієзнавців, істориків, приїзд Івана Павла ІІ в Україну зробив українців більш впевненими у собі, повернув їм гідність і продемонстрував, що народ потребує морального авторитета.

Видання «Радіо Свобода» пригадало, як в Україні готувались до візиту Папи. Так, 23 червня 2001 року Іван Павло ІІ прибув у Київ, в аеропорт Бориспіль. Звідти поїхав на Аскольдову могилу, де молився у церкві Святого Миколая. Ввечері у Маріїнському палаці відбулася розмова Івана Павла ІІ і президента Леоніда Кучми, а опісля зустріч із представниками різних інституцій і середовищ.

24 червня у комплексі «Чайка» понад 150 тисяч прочан молилися разом із папою. Тут відбулася літургія за латинським обрядом. У цей день понтифік зустрівся в Апостольській нунціатурі з єпископами Української греко-католицької церкви (УГКЦ ) і Римо-Католицької церкви (РКЦ) України. У філармонії спілкувався з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. 25 червня папа прибув у Львів і одразу з летовища поїхав у катедру Успіння Найсвятішої Діви Марії РКЦ, Вірменський катедральний собор, проїхався, благословляючи людей, площею Ринок. Після цього переїхав у Святоюрський собор УГКЦ, де ночував у митрополичих палатах.

26 червня на львівському іподромі відбулась латинська літургія, на якій зібралися близько 300 тисяч паломників. У цей день відбулась зустріч Папи з молоддю на Сихові, на яку, попри проливний дощ, зібралися близько 400 тисяч осіб;

27 червня візантійська літургія за участі Папи зібрала майже 1,5 млн прочан, а 27 червня, ввечері, Іван Павло ІІ відбув у Ватикан.

Єпископи Української греко-католицької і Римо-католицької церков ще в середині 1990-х років робили чимало спроб, щоб папа відвідав Україну. Втім, главу Ватикану мав офіційно запросити президент України. Леонід Кучма довший час зволікав із цим запрошенням.

Ігор Ожиївський, який був від УГКЦ у складі організаторів візиту папи в Україну, розповів ЗМІ, що активна робота з адміністрацією президента Кучми щодо запрошення понтифіка проводилася з 1998 року.

«Леонід Кучма якось відмежовувався від запрошення папи в Україну. Важко сказати, що стало причиною. Апостольський нунцій сказав, що потрібно переконати президента зробити запрошення, не вказуючи дату. У 1999 році це зробили. Втім, питання притихло і лише влітку 2000 року заговорили знову про візит. Тоді в Україні були масові протести, тривала акція «Україна без Кучми», був «касетний скандал», вбили журналіста Георгія Гонгадзе. Можливо, все це напруження і зіграло, що адміністрація президента вирішила, що глава держави має запросити папу», – каже Ігор Ожиївський.

Водночас, візит Івана Павла ІІ в Україну викликав шквал критики з боку Москви. Це паломництво засудила Російська православна церква (РПЦ), зокрема російський патріарх Алєксій ІІ заявив, що це зазіхання на «исконно православную» територію. Проросійські політики України говорили про те, що папський візит не погоджено з православними церквами України.

Те, що рішення запросити папу в Україну не було легким, президент Леонід Кучма сам визнав, читаючи привітальне слово 23 червня на летовищі. «Незалежна Україна довго йшла до зустрічі з Вами. Знадобилося чимало часу, щоб консолідація суспільства, зміцнення його громадських, демократичних принципів привели нас до сьогоднішньої події», сказав президент України понтифіку.

Леонід Кучма був присутній на літургіях у Києві і Львові. Однак, наголошує Ігор Ожиївський, щоб президент приїхав у Львів, довелось переконувати його команду, а та вмовила вже його. 27 червня президент Кучма провів Івана Павла ІІ на львівському летовищі.

«Росія і проросійські сили в Україні намагалися робити заворушення. Це було у Києві, у Львові ми не відчували чогось такого. Свідомо працювала СБУ і локалізувала середовища, які мали намір зробити якісь провокації. Було тоді напруження з боку Вітренко і православних братств, які збурювали народ, щоб недопустити візит Івана Павла ІІ в Україну. Але сталось так, що папа приїхав. Режим Кучми намагався цим візитом підняти свій рейтинг і добру славу в очах українського народу. Тому співпрацювали злагоджено всі служби», – говорить голова львівського оргкомітету візиту папи в Україну, ректор Українського католицького університету, отець Богдан Прах.

Під час підготовки візиту папи в Україну у Львові виникло дві проблеми: резиденція понтифіка, тобто, де він зупиниться, а також обрання місця для зустрічі з молоддю. Все ж було вирішено, що папа ночуватиме у митрополичих палатах Святоюрського комплексу, а не у духовній семінарії РКЦ, поблизу Львова.

«Влітку 2000 року прибула папська делегація, щоб узгодити всі питання зустрічі. Міська влада запропонувала місце для спілкування з молоддю – біля воріт аеропорту, але папський представник це одразу відкинув. Він висловив побажання, що це має бути щось, на кшалт, «молодого» Львова. Мені спала думка, що це могла б бути площа біля церкви на Сихові», – розповідає Ігор Ожиївський.

Власне зустріч з молоддю на Сихові 26 червня стала найбільш зворушливою подією під час візиту понтифіка. Тоді не припинявся дощ, Іван Павло ІІ перервав на хвилю свою проповідь українською мовою до молоді, і заспівав польську пісню про дощ – «Не падай, дощу, бо тебе тут не треба. Обійди гори-ліси, обійди гори-ліси і повернись до неба!». Люди скандували – «Україна любить папу!», «Многая літа!».

«Найбільша проблема була погода. Перша літургія була латинська. Через дощ провисло покриття на іподромі і його терміново замінили. Технічних питань не бракувало. Згідно з вимогами охорони, змонтували тимчасовий ліфт на іподромі для папи, де був престол. Але ним понтифік не скористався, зробили ліфт у митрополичих палатах і теж ним не послуговувався. У Києві припинили рух громадського транспорту, людей не пропускали, через що був скандал, у Львові мали намір відімкнути лінії електропередач, щоб трамваї і тролейбуси не їздили. Потім вирішили не робити це, бо прочани б нікуди не доїхали. 78 люків заварили на вулиці Антоновича, а це була резервна вулиця і нею папа не їхав. У кожен люк спершу спускались піротехніки і перевіряли, а тоді заварювали. Після Києва багато чого під час заходів послабили», – говорить Ігор Ожиївський.

Зі Львова вивезли всіх бездомних, тих, хто просив милостиню на вулицях, а також місто вимушено покинули кримінальні авторитети.

Глава Римо-Катольцької церкви промовляв до українців українською мовою. Він зачепив чимало важливих питань для України, нагадав про трагічне минуле і закликав не забувати уроки історії, просив українців і поляків примиритись щодо спільного пережитого болю і будувати майбутнє, нагадав, що завдання влади – служити народові, забезпечувати рівність у правах, не використовувати владу для особистих інтересів чи певних груп. Понтифік говорив про екуменічний діалог із православними.

Іван Павло ІІ беатифікував (проголосив новомучениками церкви) 27 духовних осіб, мирян УГКЦ і двох римо-католиків. У цьому списку не було митрополита УГКЦ Андрея Шептицького.

«Візит папи став піднесенням для українців і, загалом, почалися зміни в Україні. Мене болить те, що до цього часу, не надано патріархату УГКЦ. Це болюче питання. Старання були і в покійного кардинала УГКЦ Мирослава Любачівського. Не знаю чому, Іван Павло ІІ не визнав патріархат УГКЦ, чи це Москва вплинула? Якби ми мали цей титул, це б укріпило церкву», – вважає Ігор Ожиївський.

Сьогодні ж у Львові проводять численні заходи з нагоди 20-ліття візиту в Україну Івана Павла ІІ, а це концерти, зустрічі, виставки, реколекції.

До слова, цього місяця Папа Римський призначив нового посла в Україні.