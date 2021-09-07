Папа Римський, Вселенський патріарх та Архієпископ Кентерберійський зробили спільну заяву

Земля вже нагрілася на 1,1 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальним часом

Глави християнських громад закликали зупинити глобальне потепління

Глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління і боротьби з соціальною нерівністю, пише Bloomberg.

Папа Римський Франциск, Вселенський Патріарх Варфоломій і архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі публічно висловилися про важливість екології напередодні Конференції ООН зі зміни клімату, відомої як COP26.

«Ми стоїмо перед загрозою суворого правосуддя: втрата біорізноманіття, погіршення стану навколишнього середовища і зміна клімату – неминучі наслідки наших дій, – заявили релігійні лідери. Сьогодні ми вже платимо, але завтра може стати ще гірше».

За словами духовних глав, наслідки глобального потепління найсильніше вдарять по найбіднішим жителям планети, які найменше відповідальні за зміну клімату. Вони закликали людей вносити індивідуальний внесок у поліпшення екології, а світових лідерів – очолити перехід до справедливої економіки і сталого розвитку.

«Ми жадібно споживали більше ресурсів, ніж планета може винести. Настав критичний момент – від цього залежить майбутнє наших дітей і майбутнє нашого спільного дому», – сказали релігійні лідери.

Зазначається, що Земля вже нагрілася на 1,1 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним часом, і до кінця століття кліматологи очікують підвищення температури приблизно на три градуси. Потепління призведе до почастішання екстремальних погодних явищ і зруйнує цілі екосистеми, необхідні для виживання мільйонів людей. Зміна клімату викликана викидами вуглецю в атмосферу, більша їх частина виробляється при спалюванні викопного палива. На зустрічі COP26, яка пройде в Глазго з 1 по 12 листопада, лідери країн-членів ООН обговорять заходи щодо уповільнення потепління на планеті.

До слова, команда вчених з американського Північно-Західного університету в ході дослідження виявила, що глобальні кліматичні зміни до 2100 року безповоротно змінять до 95% поверхні світового океану, зробивши їх непридатними для життя.