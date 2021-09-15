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    Папа Римський виступив за вакцинацію

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    Папа Франциск розповів, якою вакциною скористалися у Ватикані - Папа Римський виступив за вакцинацію
    Папа Франциск розповів, якою вакциною скористалися у Ватикані
    Фото з відкритих джерел

    Понтифік заявив, що не розуміє противників вакцинації від ковіду серед кардиналів

    Папа Римський Франциск заявив, що не розуміє, чому люди відмовляються від вакцинації проти Covid-19. За його словами, «у людства є історія дружби з вакцинами». Як повідомляє AP, таку заяву понтифік зробив у середу, 15 вересня, повертаючись зі Словаччини.

    «Навіть у Колегії Кардиналів є кілька заперечувачів», – зазначив він.

    За словами Франциска, один із них навіть був госпіталізований з коронавірусом. Вочевидь, мова йде про кардинала Реймонда Берка, який був госпіталізований в США і поміщений на штучну вентиляцію легенів.

    Франциск нагадав, що протягом десятиліть дітей по всьому світу вакцинували від кору, паротиту і поліомієліту, «і ніхто нічого не говорив». Він допустив, що страхи і невпевненість з приводу вакцин від Covid-19 викликані різноманітністю препаратів, швидкими темпами затвердження і безліччю аргументів, «що розділяють».

    Примітно, що Франциск не став посилатися на релігійні аргументи проти вакцинації, які використовуються деякими критиками.

    Понтифік зазначив, що Ватикан вакцинував своїх резидентів, персонал та їхні сім'ї, за винятком невеликого кола людей. Сам Франциск отримав щеплення вакциною Pfizer.

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    Теги: історія США Папа Римський мова Ватикан щеплення
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    Папа Римський виступив за вакцинацію