Папа Римський виступив за вакцинацію

Понтифік заявив, що не розуміє противників вакцинації від ковіду серед кардиналів

Папа Римський Франциск заявив, що не розуміє, чому люди відмовляються від вакцинації проти Covid-19. За його словами, «у людства є історія дружби з вакцинами». Як повідомляє AP, таку заяву понтифік зробив у середу, 15 вересня, повертаючись зі Словаччини.

«Навіть у Колегії Кардиналів є кілька заперечувачів», – зазначив він.

За словами Франциска, один із них навіть був госпіталізований з коронавірусом. Вочевидь, мова йде про кардинала Реймонда Берка, який був госпіталізований в США і поміщений на штучну вентиляцію легенів.

Франциск нагадав, що протягом десятиліть дітей по всьому світу вакцинували від кору, паротиту і поліомієліту, «і ніхто нічого не говорив». Він допустив, що страхи і невпевненість з приводу вакцин від Covid-19 викликані різноманітністю препаратів, швидкими темпами затвердження і безліччю аргументів, «що розділяють».

Примітно, що Франциск не став посилатися на релігійні аргументи проти вакцинації, які використовуються деякими критиками.

Понтифік зазначив, що Ватикан вакцинував своїх резидентів, персонал та їхні сім'ї, за винятком невеликого кола людей. Сам Франциск отримав щеплення вакциною Pfizer.

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