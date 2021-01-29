МОЗ попереджає про загрозу епідемії дифтерії

Щеплення від дифтерії мають отримувати і діти, і дорослі протягом усього життя, кожні 10 років

Медики відзначили значний спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 та 16 років, а також дорослих

В Україні існує загроза поширення дифтерії серед населення через велику кількість невакцинованих людей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

Вказується, що незважаючи на виклики пандемії Covid-19, в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.

У ЦГЗ зазначили, що через запровадження карантину в першій половині 2020 року значно погіршилися показники імунізації. Та до кінця року вдалося надолужити пропущені щеплення дітей за віком і досягти рівня 2019 року.

«Проте залишається значний спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 та 16 років, а також дорослих. Дорослим необхідна ревакцинація від дифтерії і правця кожні десять років. Через велику кількість невакцинованих людей в Україні існує загроза поширення дифтерії серед населення», - наголошують у відомстві.

Зазначається, що для формування колективного імунітету необхідно досягти 95% охоплення щепленнями.

«Вакцинація під час пандемії Covid-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій», - зауважили у ЦГЗ.

Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання, що характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем, нирок.

Як вже відомо, 29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».