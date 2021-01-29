МОЗ попереджає про загрозу епідемії дифтерії
Медики відзначили значний спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 та 16 років, а також дорослих
В Україні існує загроза поширення дифтерії серед населення через велику кількість невакцинованих людей.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.
Вказується, що незважаючи на виклики пандемії Covid-19, в Україні вдалося досягти стабільного охоплення щепленнями на рівні 80%.
У ЦГЗ зазначили, що через запровадження карантину в першій половині 2020 року значно погіршилися показники імунізації. Та до кінця року вдалося надолужити пропущені щеплення дітей за віком і досягти рівня 2019 року.
«Проте залишається значний спад у вакцинації проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 та 16 років, а також дорослих. Дорослим необхідна ревакцинація від дифтерії і правця кожні десять років. Через велику кількість невакцинованих людей в Україні існує загроза поширення дифтерії серед населення», - наголошують у відомстві.
Зазначається, що для формування колективного імунітету необхідно досягти 95% охоплення щепленнями.
«Вакцинація під час пандемії Covid-19 є безпечною. Будь-які переривання планової імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій», - зауважили у ЦГЗ.
Як вже відомо, 29 січня Рада ухвалила закон про екстрену реєстрацію вакцин. Завдяки цьому закону Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Очільник МОЗ Максим Степанов стверджує, що на першому етапі вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні вакцинують майже 367,5 тис. осіб. А самі щеплення нібито розпочнуться в лютому. При цьому Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V».
Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.
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