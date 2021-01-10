Особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень коронавірусу

Фабріціо Соккорсі був особистим лікарем Папи Римського Франциска з 2015 року

Коронавірусна інфекція ускладнила перебіг онкологічного захворювання у лікаря Папи Франциска

Особистий лікар Папи Римського, 78-річний Фабріціо Соккорсі, помер від онкологічного захворювання, ускладненого коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Vatican News.

«78-річний Романо був госпіталізований в Джемеллі з онкологічною патологією. Смерть настала від ускладнень, пов'язаних з Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Соккорсі народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році він закінчив університет Ла Сапієнца за спеціальністю «Медицина і хірургія». Він викладав імунологію в Госпітальній медичній школі Риму та регіону Лаціо. Був консультантом Управління охорони здоров'я та гігієни Ватикану та експертом у медичній консультації Конгрегації у справах святих. Папа Римський Франциск вибрав його своїм особистим лікарем у 2015 році.

Як зазначає видання, в 2017 році у Соккорсі від тривалої хвороби померла дочка і це на нього сильно вплинуло.

Як відомо, наступного тижня Папа Римський Франциск планує зробити щеплення проти Covid-19.

Нагадаємо, що на початку січня Вселенський Патріарх Варфоломій повідомив про плани вакцинуватися і закликав до цього інших.

Також 9 січня повідомлялося, що королева Великої Британії Єлизавета II і герцог Единбурзький отримали щеплення від Covid-19.