Парламент Грузії схвалив резолюцію про інтеграцію в ЄС і НАТО

У резолюції наголошується, що Грузія виступає за виключно мирне врегулювання конфліктів.

Парламент Грузії одноголосно підтримав проект резолюції про прагнення республіки вступити в Євросоюз і НАТО.

Про це в п'ятницю, 25 грудня, повідомляють місцеві ЗМІ.

«Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки», – йдеться в тексті резолюції, яку підтримав 81 депутат.

Зазначено, що безальтернативним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці також є повноправне членство в ЄС. Крім того, в резолюції наголошується, що країна виступає за виключно мирне врегулювання конфліктів.

Нагадаємо, НАТО надасть Грузії План дій щодо членства в альянсі у 2021 році.

Як раніше стало відомо ЗМІ, в штаб-квартирі НАТО на технічному рівні досягнуто згоди, що у Грузії є підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Більш того, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі в значній мірі вже виконав, і країна в доступній для огляду перспективі повинна була б стати 31-м членом Альянсу.

Нагадаємо, Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) вже у 2021 році на наступному саміті альянсу у Брюсселі. Така мета зафіксована в нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.