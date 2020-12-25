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    У світі

    Парламент Грузії схвалив резолюцію про інтеграцію в ЄС і НАТО

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    Парламент Грузії ухвалив рішення одноголосно - Парламент Грузії схвалив резолюцію про інтеграцію в ЄС і НАТО
    Парламент Грузії ухвалив рішення одноголосно

    У резолюції наголошується, що Грузія виступає за виключно мирне врегулювання конфліктів.

    Парламент Грузії одноголосно підтримав проект резолюції про прагнення республіки вступити в Євросоюз і НАТО.

    Про це в п'ятницю, 25 грудня, повідомляють місцеві ЗМІ.

    «Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки», – йдеться в тексті резолюції, яку підтримав 81 депутат.

    Зазначено, що безальтернативним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці також є повноправне членство в ЄС. Крім того, в резолюції наголошується, що країна виступає за виключно мирне врегулювання конфліктів.

    Нагадаємо, НАТО надасть Грузії План дій щодо членства в альянсі у 2021 році.

    Як раніше стало відомо ЗМІ, в штаб-квартирі НАТО на технічному рівні досягнуто згоди, що у Грузії є підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Більш того, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі в значній мірі вже виконав, і країна в доступній для огляду перспективі повинна була б стати 31-м членом Альянсу.

    Нагадаємо, Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) вже у 2021 році на наступному саміті альянсу у Брюсселі. Така мета зафіксована в нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

    Теги: ЄС НАТО політика Грузія парламент
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