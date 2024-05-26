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Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців
Російський патріарх запевнив, що молитиметься за Бєлоусова і подарував йому ікону
фото: скріншот із відео

Кирило привітав наступника Шойгу у відомому храмі-капищі збройних сил РФ під Москвою

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв), який підтримує і заохочує агресію РФ проти України, «благословив» нового міністра оборони Андрія Бєлоусова. Про це пишуть російські пропагандистські видання.

Кирило привітав наступника Шойгу у відомому храмі-капищі збройних сил РФ під Москвою, який у мережі називають «храмом сатани».

Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців фото 1

Кирило заявив, що Бєлоусов нібито – «людина по-справжньому воцерковлена – не протокольно, а за переконаннями, за способом життя».

Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців фото 2

Російський патріарх запевнив, що молитиметься за Бєлоусова і подарував йому ікону.

Патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців фото 3

«Кривавий патріарх Кирило благословив нового міністра оборони Росії Бєлоусова на вбивства українців. Подарував йому ікону. У цей час єпископ УПЦ МП в Черкасах і далі поминає патріарха Кирила (під час богослужіння, – ред.)», – прокоментував український журналіст Віталій Червоненко.

Раніше патріарх Кирило заявив, що диктатор РФ Володимир Путін несе в собі «духовний заряд», тому що «живиться від благодаті, яку Господь передає через церкву своєму народу».

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

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Теги: церква розвідка путін вбивство смерть президент диктатор росіяни журналіст патріарх Кирил

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