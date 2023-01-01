Патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати світ від фашизму

Кирило у привітанні з Новим роком оголосив Росію богообраною країною

Патріарх Московський Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

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Патріарх Кирило у привітанні з Новим роком оголосив Росію богообраною країною, яка має навчити весь світ своєму способу життя.

«Свого часу саме Росія врятувала світ від страшної чуми фашизму, завдяки жертвам Росії насамперед було досягнуто перемоги», – сказав він.

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Поки що ж навколо Росії, за словами Гундяєва, аморальні вороги-іновірці.

«Росія сьогодні має допомогти світові, який все більше занурюється у духовну та моральну кризу, знайти порятунок, як свого часу країна врятувала планету від страшної чуми фашизму», – заявив Кирило.

Нагадаємо, у Російській православній церкві кремлівського диктатора Володимира Путіна прирівняли до архангела Михайла. У розданих окупантам молитовниках президента РФ називають «архістратигом – ватажком небесного воїнства».