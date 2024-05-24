Патріарх Кирило стверджує, що Путін заряджений

Очільник РПЦ заявив, що Путін по-справжньому є членом церкви

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що диктатор РФ Володимир Путін несе в собі «духовний заряд», тому що «живиться від благодаті, яку Господь передає через церкву своєму народу».

Зокрема, Гундяєв у День пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і Кирила подякував диктатору «за зміцнення церковного життя і православної віри».

«Цього дня я хотів би публічно ще раз висловити сердечну подяку главі нашої держави, президенту Володимиру Володимировичу Путіну, православній людині, яка не соромиться своєї приналежності до церкви, по-справжньому є членом церкви, а не просто тому, що значна частина народу з довірою ставиться до віруючих політиків. Зовсім ні. Ця людина справді несе в собі певний, зокрема й духовний заряд, тому що живиться від благодаті, яку Господь передає через церкву своєму народові», – заявив очільник РПЦ.

Патріарх Кирило наголосив, що саме завдяки Путіну російська церква в останнє десятиліття зміцнюється.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів.