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Патріарха Кирила та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів РФ проти України – ПАРЄ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Патріарха Кирила та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів РФ проти України – ПАРЄ
ПАРЄ одноголосно ухвалила рішення щодо РПЦ
фото з відкритих джерел

Нещодавно з'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України

17 квітня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно визнала російську православну церкву інструментом кремлівської пропаганди та впливу, а Патріарха Московського Кирила (Гундяєва) спільно з ієрархами РПЦ – співучасниками злочинів РФ у війні проти України в імʼя «русского мира».

Про це повідомив народний депутат, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб Олексій Гончаренко.

«До речі, а що там з УПЦ МП? Довго ми будемо зволікати, щоб нарешті заборонити цих ФСБешних чортів? Перший крок вже зроблено, пора послати всіх московських попів в давно відомому напрямку», – зазначив народний обранець.

Гончаренко також додав, що РПЦ РФ не має нічого спільного зі свободою віросповідання, а є зброєю терористичної РФ проти України.

Нагадаємо, з'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України. У документі РПЦ йдеться про «триєдність» російського народу і про те, що білорусів та українців слід визнати лише субетносами росіян.

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

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Теги: патріарх Кирил президент смерть Олексій Гончаренко путін депутат

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Політика

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