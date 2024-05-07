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Патріарх Кирило дав побажання Путіну, яке шокує цивілізований світ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патріарх Кирило дав побажання Путіну, яке шокує цивілізований світ (відео)
фото: скріншот відео

Патріарх Кирило побажав Путіну правити вічно, вкотре підкресливши відсутність демократичного курсу Росії та справедливих виборів

Предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) побажав російському диктатору Володимиру Путіну перед його так званою інавгурацією, правити вічно, а також вкотре благословив вбивати українців. Відповідне відео з'явилося у мережі.

«Дорогий Володимире Володимировичу, шанований усіма, нашою країною. У день, коли вас в черговий раз закликають зайняти найвищу посаду в нашій країні – стати президентом Росії – ми гаряче молимося за вас. Ми знаємо, що ці слова для вас не порожні слова. Ви молитеся самі. Главі держави іноді доводиться приймати доленосні і грізні рішення. І якщо таке рішення не буде прийнято, наслідки можуть бути вкрай небезпечними для народу і держави... Дай Боже, щоб кінець століття (земної історії, а не 21-го – «Главком» ) означало кінець вашого перебування при владі», – сказав патріарх Кирило. 

Раніше патріарх Кирило закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

Також раніше російський патріарх Кирило під час літургії заявив, що українці та білоруси – «русские». Також він згадав і про повномасштабну війну та російських окупантів. Очільник РПЦ наголосив, що приналежність до російського народу має визначатися православ'ям. До російського народу він відніс і українців та білорусів.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, у Росії проходить п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації Володимира Путіна

Для Путіна це вже п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації
Для Путіна це вже п'ята за останню чверть століття так звана церемонія інавгурації

Як повідомлялося, на так званій інавгурація російського диктатора Володимира Путіна будуть присутні шість країн Європейського Союзу. У списку також була Бельгія, але згодом країна повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до Кремля.

Нагадаємо, Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

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Теги: росія церква путін інавгурація

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