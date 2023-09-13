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Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів
фото з відкритих джерел

Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини»

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Про це йдеться на сайті РПЦ.

Виступаючи в Олександро-Невській лаврі в Санкт-Петербурзі, російський патріарх заявив, що сьогодні Росії необхідна мобілізація всіх сил, у тому числі військових, політичних та церковних. У зв’язку з цим він закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

«Сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання: вийти переможницею з тієї боротьби, яка зараз проти нас розв’язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил. І, звичайно, Церква має бути мобілізована - насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї», – йдеться у проповіді патріарха РПЦ.

За словами Кирила, на фронті загинули вже п’ять військових священників. Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів.

Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

Нагадаємо, Російська православна церква, яка підпорядковується патріарху Кирилу, незаконно окупувала ще три східні єпархії Української православної церкви Московського патріархату – Донецько-Маріупольську, Горлівсько-Слов'янську та Луганську. І вже навіть перереєструвала їх. 

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Теги: патріарх Кирил росіяни президент мобілізація православна церква шпигун путін церква

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