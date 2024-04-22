Патріарх Кирило не розуміє, чому йому заборонили поїздки до ЄС

Кирило здивований запровадженням санкцій, адже, за його словами, він не порушував законів та нікого не ображав

Патріарх Російської Православної Церкви Володимир Гундяєв, більш відомий як Кирило, переконаний, що запроваджені проти нього санкції несправедливі, оскільки він «нікого не ображав» і «не порушував законів». Про це очільник РПЦ, який підтримує Путіна та війну проти України, заявив російському виданню «Комерсант».

«Співпрацював, взаємодіяв із урядами, із громадськими організаціями, все було добре. Чому?», – дивується Кирило. Зрештою Патріарх Гундяєв дійшов висновку, що санкції проти нього запроваджені тому, що РПЦ обрала інший «цивілізаційний шлях розвитку».

При цьому патріарх стверджує, що західні санкції його не лякають. «Забороняють патріархові їздити за кордон тепер? Начебто можуть цим налякати», – наголосив очільник РПЦ.

Як раніше повідомлялося, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському патріарху Кирилу та завела проти нього кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про ведення агресивної війни. За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Як повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

До слова, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони». Крім того, після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Кирило вкотре благословив росіян на вбивство.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Раніше патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України та цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів.