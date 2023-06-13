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Путін не відмовився від ідеї захопити Київ: нова заява диктатора

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін не відмовився від ідеї захопити Київ: нова заява диктатора
Диктатор Путін запевнив росіян, що немає необхідності вводити військовий стан у Росії
скріншот з відео

За словами Путіна, захоплювати Київ він поки не готовий

Диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація. Про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці, диктатор сказав на зустрічі із російськими воєнкорами 13 червня.

За словами Путіна, захоплювати Київ він поки не готовий:

«Чи потрібно нам йти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація, якщо ні, то ні. Наразі потреби в мобілізації немає», – сказав Путін.

Попри це, Путін одразу запевнив росіян, що немає необхідності вводити військовий стан, та збрехав, що російські строковики не направляються в Україну. Також Путін визнав, що російська армія має проблеми – не вистачає БПЛА, високоточних боєприпасів, засобів зв'язку.

Окрім цього, російський диктатор зазначив, що цілі «спеціальної військової операції» в Україні змінюються відповідно до поточної ситуації, але в цілому залишаються тими ж. Так російський диктатор Путін визнав, що і далі вбиватиме українців

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не була зацікавлена в теракті на Каховській ГЕС, адже це має «тяжкі наслідки для нових російських регіонів». Окрім цього, Путін звинуватив у підриві дамби Україну

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Теги: росія Київ війна путін

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