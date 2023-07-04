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Крим без води. Окупаційна адміністрація подає до суду на Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Крим без води. Окупаційна адміністрація подає до суду на Україну
Окупаційна влада Криму потягнула українські держустанови до суду
фото: ілюстративне

Окупанти півтора року складали позов проти Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України та ще двох установ

Окупаційна влада Криму нарешті вигадала, кого зробити крайніми у негараздах на півострові. Арбітражний суд Криму зареєстрував позов про стягнення з України збитків через водну блокаду півострову у розмірі 152,2 млрд рублів.

Голова комітету із законодавства окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов заявив, що позов щодо водної блокади півострова пред'явлено трьом українським відповідачам. Його слова наводять росЗМІ. 

Відповідачами за позовом заявлено Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України та українське управління Північно-Кримського каналу. За словами Трофімова, вони будуть зобов'язані з'явитися і висловити свою точку зору, проте навіть, якщо представники українських установ не з'являться, це аж ніяк не вплине на цілком «законне» рішення суду в окупованому Криму.

Трофімов додав, що підготовка позову велася півтора роки. «Документально підтверджено кожну копійку, витрачену з бюджетної системи Криму на подолання наслідків водної блокади», – підкреслив він, зазначивши, що «пред'явити щось або з чимось не погодитися, м'яко кажучи, буде вкрай складно».

За його словами, сума збитків від водної блокади Криму може становити понад один трильйон рублів. «Зараз до позову який зареєстрував регіональний арбітражний суд, оцінивши збитки для Криму від водної блокади понад 152 мільярди зможуть приєднатися приватні організації та індивідуальні підприємці, які теж постраждали», – заявив Сергій Трофімов.

Нагадаємо, минулого року перший віце-спікер окупаційного кримського парламенту Юхим Фікс говорив, що влада Криму хоче домогтися покарання для організаторів водної блокади півострова, попри розблокування Північно-Кримського каналу. Україна перекрила канал, який забезпечував понад 80% потреб півострова у прісній воді після того, як Крим увійшов до складу Росії у 2014 році.

Раніше йшлось про те, що окупаційна влада Криму готується до контрнаступу ЗСУ й втікає з півострова, хоч пересічний склад окупантів і залишається. Хоч прогноз очільника ГУР Кирила Буданова про звільнення Криму до кінця весни цього року й не справдився: загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що кінцевою метою України на чолі з ним є деокупація Криму і лише тоді це буде означати, що «війна закінчилась», а «мир» без Криму Зеленський не вважатиме перемогою.

Зокрема, Зеленський сказав, що його кінцевою метою є звільнення анексованого у 2014 році Криму: «Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася».

Відповідаючи на запитання, чи існує якийсь сценарій, за яким може бути мир без Криму, Зеленський сказав: «Тоді це не буде перемогою».Попри те, що зусилля України наразі зосереджені на відвоюванні території на півдні та сході, президент зауважив, що кінцевою метою держави є звільнення Криму.

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Теги: Крим росія Володимир Зеленський президент влада Сергій Трофімов деокупація

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