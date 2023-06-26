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У Копенгагені пройшла таємна конференція щодо України – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Копенгагені пройшла таємна конференція щодо України – ЗМІ
Данський уряд офіційно не коментував зміст чи учасників
фото: з відкритих джерел

Офіційні мирні переговори можуть відбутися вже у липні

У столиці Данії Копенгагені в умовах суворої секретності пройшла мирна конференція щодо України. Крім представників низки західних країн, у ній взяли участь також дипломати Глобального Півдня – у тому числі з Китаю, Індії, Бразилії та ПАР. Про це повідомляє Deutschlandfunk.

Згідно з повідомленнями, головна мета полягала в тому, щоб вивчити підтримку з боку країн Глобального Півдня, які досі були здебільшого нейтральними чи обережними щодо війни Росії проти України.

За інформацією студії ARD у Брюсселі, офіційні мирні переговори можуть відбутися вже у липні. Данські ЗМІ та французька інформаційна агенція AFP повідомили, що ініціатива проведення конференції виходила від України. Данський уряд офіційно не коментував зміст чи учасників.

Нагадаємо, триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень.

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Теги: росія війна Данія Україна переговори

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