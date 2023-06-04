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Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Переговори «РДК» та губернатора Білгородщини: добровольці отримали несподівану відповідь
Денис Нікітін звернувся до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією
фото з відкритих джерел

Замість Гладкова добровольцям відповів власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

Командир «Російського добровольчого корпусу» Денис Нікітін (справжнє прізвище Капустін, – ред.) звернувся до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією, щоб високопосадовець особисто забрав полонених російських окупантів.

Проте замість Гладкова добровольцям відповів власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Пригожин зазначив, що готовий замість Гладкова прислати одного зі своїх високопоставлених заступників. Також лідер «Вагнера» заявив про бажання особисто зустрітися з президентом Зеленським.

«Денисе, якщо ніхто не приїде до визначеного місця за полоненими, готовий надіслати одного зі своїх високопоставлених заступників для того, щоб їх забрати. Якщо приїде на це місце Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам», – сказав Пригожин.

Тим часом, відповідь підготував і сам В'ячеслав Гладков. Він заявив, що у Новій Таволжанці (це місце РДК запропонували для зустрічі) зараз триває бій, і він сподівається, що диверсантів буде знищено. За словами очільника Білгородщини, полонених, швидше за все, вже вбили.

Однак, якщо полонені живі, Гладков готовий зустрітися з диверсантами в МАПП «Шебекіно» (це автомобільний пункт пропуску на українсько-російському кордоні) з 17 до 18 години.

Раніше стало відомо, що бійці «Польського добровольчого корпусу» допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ.

Також «Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області: російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори. 

Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео). До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині

Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Додамо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності.

Читайте також: Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста
Теги: добровольці Свобода путін влада переговори відео

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