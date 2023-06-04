Обстріли Білгородщини: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися

Уночі під обстріли потрапили Шебекінський та Волоконовський райони та округ

Губернатор стверджує про двох загиблих

Очільник Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно». Він закликав жителів населених пунктів, які потрапляють під обстріли, евакуюватися. Про це глава регіону повідомив у Telegram.

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За словами Гладкова, вночі під обстріли потрапили Шебекінський та Волоконовський райони та округи. Там багато ушкоджень, але інформації щодо постраждалих немає. А напередодні, стверджує губернатор, у Білгородській області від обстрілів загинули двоє людей – у Безлюдівці та Новій Таволжанці.

«Прохання: всі ті населені пункти, насамперед Шебекінського округу, які обстрілюються, прислухатися до позиції влади та залишити, тимчасово покинути свої будинки для того, щоб зберегти найголовніше – своє життя та життя близьких», – наголосив Гладков.

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За його словами, у пунктах тимчасового розміщення вже перебувають понад 4 тис. людей.

Варто зазначити, місто Шебекіно належить до Слобідської України, приєднаної до РРФСР у 1920-х роках. Крім того, у Білгородській області й досі розмовляють українською

До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині.

Крім того, російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео).