Обстріли Білгородщини: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися
Губернатор стверджує про двох загиблих
Очільник Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно». Він закликав жителів населених пунктів, які потрапляють під обстріли, евакуюватися. Про це глава регіону повідомив у Telegram.
За словами Гладкова, вночі під обстріли потрапили Шебекінський та Волоконовський райони та округи. Там багато ушкоджень, але інформації щодо постраждалих немає. А напередодні, стверджує губернатор, у Білгородській області від обстрілів загинули двоє людей – у Безлюдівці та Новій Таволжанці.
«Прохання: всі ті населені пункти, насамперед Шебекінського округу, які обстрілюються, прислухатися до позиції влади та залишити, тимчасово покинути свої будинки для того, щоб зберегти найголовніше – своє життя та життя близьких», – наголосив Гладков.
За його словами, у пунктах тимчасового розміщення вже перебувають понад 4 тис. людей.
До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.
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