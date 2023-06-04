Польські добровольці заявили про участь в операції на Білгородщині

Поляки допомагають росіянам проводити операцію на Білгородщині, але територію України при цьому не покидають

«РДК» підтвердив, що поляки допомагають їм в операціях на території Росії

Бійці «Польського добровольчого корпусу» допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ. Про це йдеться в заяві «Російського добровольчого корпусу».

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Учасники «РДК» повідомили, що разом з польськими добровольцями брали участь у боях в Україні. Зокрема, в операціях на Оріховському, Запорізькому та Бахмутському напрямках.

«РДК» підтвердив, що поляки допомагають їм в операціях на території Росії. Проте польські добровольці виконують завдання, пов'язані з конвоюванням полонених, військовою та медичною логістикою, але виключно в межах державного кордону України.

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«Попри такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування та ділимося з ними нашими трофеями», – ідеться у заяві.

Раніше «Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області: російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори.

Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео). До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині.

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Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Додамо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності.