Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності

Жителі Шебекіно вже який день живуть під обстрілами, і досі чекають на евакуацію

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження голови адміністрації міста Шебекіно орденом Мужності «за мужність і самовідданість, виявлені у виконанні громадянського обов'язку». Про це передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що жителі Шебекіно вже який день живуть під обстрілами, і досі чекають на евакуацію. Проте влада відмовляється їх евакуювати. Де знаходиться голова адміністрації точно не відомо.

Орден Мужності вважається наймасовішим у РФ. Одноразово їм нагороджено близько 100 тисяч осіб. Будучи запровадженим у березні 1994-го року, вже у січні 1995-го він масштабно видавався за штурм Грозного (всім пораненим та вбитим) та інші бойові дії у Чечні.

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.

Також там палає завод із виробництва штучних сапфірів.