Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності
Жителі Шебекіно вже який день живуть під обстрілами, і досі чекають на евакуацію
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження голови адміністрації міста Шебекіно орденом Мужності «за мужність і самовідданість, виявлені у виконанні громадянського обов'язку». Про це передають росЗМІ.
Зазначимо, що жителі Шебекіно вже який день живуть під обстрілами, і досі чекають на евакуацію. Проте влада відмовляється їх евакуювати. Де знаходиться голова адміністрації точно не відомо.
Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується.
Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.
Також там палає завод із виробництва штучних сапфірів.
Коментарі — 0