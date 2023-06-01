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Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Жителі Шебекіно вже який день живуть під обстрілами, і досі чекають на евакуацію

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження голови адміністрації міста Шебекіно орденом Мужності «за мужність і самовідданість, виявлені у виконанні громадянського обов'язку». Про це передають росЗМІ.

Зазначимо, що жителі Шебекіно вже який день живуть під обстрілами, і досі чекають на евакуацію. Проте влада відмовляється їх евакуювати. Де знаходиться голова адміністрації точно не відомо.

Орден Мужності вважається наймасовішим у РФ. Одноразово їм нагороджено близько 100 тисяч осіб. Будучи запровадженим у березні 1994-го року, вже у січні 1995-го він масштабно видавався за штурм Грозного (всім пораненим та вбитим) та інші бойові дії у Чечні.

Як відомо, ситуація у місті Шебекіно Білгородської області РФ, по якому вночі нібито було завдано масованого удару, погіршується. 

Станом на 12 год. 1 червня Шебекіно внаслідок обстрілів палає житловий будинок. Також, за словами місцевих жителів, під обстріл потрапила й будівля адміністрації міста.

Також там палає завод із виробництва штучних сапфірів.

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Теги: росія путін

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