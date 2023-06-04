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Російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російські добровольці пропонують губернатору Білгородщини переговори (відео)
Окрім долі Росії, добровольці хочуть обговорити непотрібну кровопролитну війну в Україні й те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Білгородської області
фото: скрін із відео з соцмереж

Гладков повинен приїхати на зустріч без зброї в обмін на полонених окупантів

«Російський добровольчий корпус» і Легіон «Свобода Росії» звернулися до губернатора Білгородської області: російські добровольці пропонують В'ячеславу Гладкову провести переговори. Про це вони повідомили у Telegram.

Добровольці пропонують як «жест доброї волі» віддати російських полонених солдатів за можливість поспілкуватися з Гладковим особисто. Представники РДК хочуть обговорити ситуацію в регіоні та його майбутнє, а також, що чекає Росію. Зокрема, вони готові до зустрічі у стінах храму в Новій Таволжанці. При цьому російські добровольці вимагають, щоб Гладков приїхав без зброї.

«Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (Легіон «Свобода Росії» – ред.) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!» – заявили добровольці.

Вони уточнили, що в Гладкова є час приїхати на зустріч до 17:00 за місцевим часом. Добровольці готові віддати двох полонених окупантів.

Окрім долі Росії, добровольці хочуть обговорити непотрібну кровопролитну війну в Україні й те, що збройний конфлікт тепер триває і на території Білгородської області.

«Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї і забрати додому двох громадян Росії, простих солдатів, яких ви і ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!» – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, місто Шебекіно належить до Слобідської України, приєднаної до РРФСР у 1920-х роках. Крім того, у Білгородській області й досі розмовляють українською.

Напередодні добровольці зайшли у передмістя Шебекіно на Білгородщині (відео). До слова, бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну.

Зауважимо, «Російський добровольчий корпус» продовжує операцію в Шебекіно: начальник штабу РДК розповів про ситуацію на Білгородщині

Крім того, легіон «Свобода Росії» показав бої з окупантами на Білгородщині (відео).

Додамо, губернатор Білгородської області РФ заявив, що в ніч проти 4 червня в регіоні знову було «неспокійно»: влада закликає мешканців прикордоння евакуюватися.

До слова, Путін нагородив голову адміністрації Шебекіна, який кинув людей напризволяще, орденом Мужності.

Читайте також: Ситуація на Білгородщині: мешканці російського Шебекіно втікають із міста
Теги: переговори Білгород

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