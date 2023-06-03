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Бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Бійці «Свободи Росії» пропонують жителям Білгородщини евакуацію в Україну
Російські добровольці проводять спецоперацію на території РФ
фото: легіон «Свобода Росії»/Telegram

Російські добровольці погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для білгородців

Російські війська продовжують хаотичний обстріл Білгородської області РФ. Намагаючись хоч якось завдати удару по силах легіону «Свобода Росії» та Російського добровольчого корпусу ворог вогнем заливає населені пункти, незважаючи на цивільні втрати.

Як повідомив легіон «Свобода Росії» у Telegram, вже сьогодні були удари артилерії по населених пунктах Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та ін.

У зв’язку з цим бійці добровольчих загонів пропонують мешканцям Білгородщини евакуюватися до України.

«З огляду на загрозу для цивільного населення ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для білгородців, які страждають від обстрілів армії режиму. Тому всі, кому потрібна допомога, за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб», – йдеться в повідомленні легіону.

«Для цього треба підійти до представників легіону «Свобода Росії» або Російського добровольчого корпусу та попросити про притулок», – додали в легіоні.

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Теги: росія обстріл війна

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