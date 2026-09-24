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Сі Цзіньпін анонсував «подарунок» для США

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сі Цзіньпін анонсував «подарунок» для США
Китайський лідер назвав новину про панд «гарною» та зазначив, що вони стануть посланцями дружби
фото: Getty Images

До зоопарку Атланти найближчими днями прибудуть дві панди з Китаю

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час візиту до США оголосив про відправлення до країни двох великих панд. Тварини найближчими днями прибудуть до зоопарку Атланти. Про це Сі Цзіньпін заявив під час церемонії його зустрічі в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, передає «Главком».

Китайський лідер назвав новину про панд «гарною» та зазначив, що вони стануть посланцями дружби між китайським та американським народами. За його словами, панди Пін Пін і Фу Шуан незабаром прибудуть до свого нового дому в Zoo Atlanta.

Пін Пін – самець, а Фу Шуан – самка. Обидві панди народилися в Китаї на базі досліджень і розведення великих панд у Ченду. Їхнє прибуття стало можливим у межах угоди про співпрацю між зоопарком Атланти та Китайською асоціацією охорони дикої природи.

У Zoo Atlanta вже утримували китайських панд, однак у 2024 році чотирьох тварин повернули до Китаю після завершення 25-річної співпраці. Тепер панди знову повернуться до Атланти.

Перед оголошенням про панд Сі Цзіньпін також заявив про намір запросити до Китаю 100 тис. молодих американців протягом наступних п'яти років для обмінів та навчання. Він наголосив на необхідності розвитку співпраці між Пекіном і Вашингтоном.

Відправлення панд за кордон у Китаї називають «панда-дипломатією». Пекін використовує тварин у міжнародній співпраці та зазвичай передає їх іноземним зоопаркам за відповідними угодами.

Варто зазначити, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав США виступити проти «незалежності Тайваню». З такою заявою Сі Цзіньпін виступив під час двосторонньої зустрічі з Трампом у вузькому колі, яка відбулася у Білому домі після публічної частини, під час якою лідери США та Китаю виступили з офіційними промовами. 

Державна інформаційна агенція КНР «Сіньхуа» зазначає, що Сі під час спілкування з Трампом порушив питання щодо Тайваню та закликав його виступити проти незалежності острова. Білий дім не оприлюднив власного звіту про переговори одразу.

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Теги: Сі Цзіньпін Дональд Трамп США Китай

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