Спецпредставник Путіна зробив заяву про мирні переговори після візиту Зеленського до Лондона

Кирило Дмитрієв розкритикував британську владу та назвав її «підбурювачами війни» після слів українського президента

Спеціальний представник президента Росії Кирило Дмитрієв розкритикував візит Володимира Зеленського до Лондона та заявив, що перебування українського президента у британській столиці не сприяє миру. Так він прокоментував інтерв’ю Зеленського Financial Times, у якому той, зокрема, заявив про намір України відновити удари по російських нафтопереробних заводах, пише «Главком».

«Час, проведений у Лондоні, не сприяє миру», – написав Дмитрієв. Він звинуватив британську владу в перешкоджанні мирному врегулюванню. «Британські підбурювачі війни знають, як просувати війну та підривати мир», – заявив представник Кремля.

фото: скриншот заяви

Варто нагадати, що в інтерв’ю Financial Times президент України повідомив, що Київ має намір відновити удари по російських нафтопереробних заводах. За його словами, Україна тимчасово призупиняла такі атаки в межах домовленостей про енергетичне перемир’я, однак під час цієї паузи зіткнулася з обмеженнями в отриманні американських розвідданих і проблемами в роботі Starlink.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення домовленості між Україною та Росією про енергетичне перемир'я.

Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що запропоноване президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир’я не мало чітко визначених умов. За його словами, через це не можна стверджувати, що Росія порушує домовленість.