Сі Цзіньпін прибув з візитом до Вашингтона

Дональд Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна

Літак президента Китаю приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Літак президента Китаю зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зробили незвичайний крок, з'явившись особисто, щоб привітати Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань.

В рамках церемонії прозвучали державні гімни Китаю та США.

Нагадаємо, Китай влаштував Трампу пишну церемонію зустрічі, коли у травні літак Air Force One приземлився для його візиту до Пекіна, за участю високопосадовців та школярів, але Сі особисто на ній не був присутній.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп прийме лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Вашингтоні з державним візитом, який вперше з 2015 року зосередиться більше на дипломатичній пишноті, ніж на досягненні конкретних політичних угод.

Американський лідер особисто зустріне китайського колегу та його дружину Пен Ліюань на злітній смузі, після чого відбудуться переговори щодо чутливих питань торгівлі й Тайваню, а також державна вечеря.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що очікує укласти багато різних угод із головою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту в Білому домі наступного тижня.

За його словами, американська сторона робить це «не лише заради власного здоров'я». Цей візит стане зустріччю у відповідь після травневого саміту в Пекіні, де обидва лідери прагнули послабити напруженість щодо торгівлі, Тайваню та війни в Ірані.