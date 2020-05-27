Франція заборонила лікувати Covid-19 гідроксихлорохіном



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Багато медичних фахівців у світі застерігають від застосування гідроксихлорохіну

Одна із комерційних назв гідроксихлорохіну – «Плаквеніл»

У Франції уряд скасував раніше видані рекомендації щодо застосування препарату із діючою речовиною гідроксихлорохін для лікування важких випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Таке рішення набуло чинності у середу, 27 травня, з урахуванням висновків Вищої ради громадського здоров'я.

Урядовий декрет скасовує попередні рекомендації, видані наприкінці березня, щодо призначення препарату гідроксихлорохін у лікарнях при важкому протіканні Covid-19 у пацієнтів.

Подальше застосування гідроксихлорохіну, який отриманий із протималярійного засобу хлорохін (одна із комерційних назв – «Плаквеніл»), для проведення клінічних досліджень дозволено.

У Франції застосування гідроксихлорохіну активно просуває відомий лікар-інфекціоніст, керівник Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі Дідьє Рауль. На початку квітня з ним зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Але французький лідер за результатами цієї зустрічі утримався від однозначної підтримки методу професора Рауля.

Багато медичних фахівців у Франції, Європі та у світі застерігають від застосування гідроксихлорохіну через недостатнє дослідження препарату відносно його ефективності та великі загрози для здоров'я пацієнтів через побічні реакції.

Зазначимо, у Франції станом на 26 травня з початку пандемії зафіксовано 145 555 випадків інфікування коронавірусом; 65 879 людей одужали та виписані з лікарень; 28 530 померли; 1 555 пацієнтів залишаються в реанімації. Нагадаємо, ВООЗ призупинила випробування хлорохіну та гідроксихлорохіну.

Як повідомлялось, в Україні почнуть виробляти «експериментальний препарат» проти короновірусу, який дає побічні ефекти.

Нагадаємо, що колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун рознесла в пух і прах схему лікування Covid-19, затверджену МОЗ. Зокрема, вона зазначила, що гідроксилхлорін та хлорохін — це препарати, які застосовуються для лікування малярії та певних запальних станів. Хлорохін здебільшого застосовується для лікування малярії, а гідроксихлорохін застосовується для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

«Обидва препарати показували ефективність щодо вірусів SARS-CoV і SARS-CoV-2, але лише в дослідженнях in vitro (в пробірці). Поки є одне клінічне випробування препаратів в комбінації з азитроміцином. На результати цього дослідження покладатися небезпечно, воно дуже критикується», - підсумувала Супрун.

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Джерело: Укрінформ