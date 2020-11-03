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    У світі

    Під завалами 91 годину: в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку

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    <span>Дівчинка пробула під завалами після землетрусу 91 годину</span> - Під завалами 91 годину: в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку
    Дівчинка пробула під завалами після землетрусу 91 годину

    Дівчинку доставили до лікарні, її стан оцінюють, як стабільний

    У турецькому місті Ізмір з-під завалів дістали дівчинку Айду Гезгін – після землетрусу вона провела під уламками 91 годину. Як повідомив очільник Агентства з надзвичайних ситуацій Туреччини, дівчинці чотири роки.

    Агентство Anadolu передає, що Айді три роки. Коли дівчинку знайшли, вона була у свідомості та дивилася на своїх рятувальників. Її доставили до лікарні, стан здоров'я дівчинки оцінюють як стабільний, усі її життєві показники у нормі.

    Член рятувальної групи розповів, що почув крик, а потім помітив, як дівчинка махала руками. Він про це розповів своїм колегам.

    «Я запитав, як її звати. Вона відповіла: «Я Айда і я в порядку», – розповів рятувальник.

    Лікарка Семіх Туфан також сказала, що після порятунку дівчинка просила воду та айран (кисломолочний напій).

    «Вона була перелякана, не відпускала від себе рятувальника. Дівчинка не плакала», – сказала медпрацівниця.

    Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції. 

    Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

    Туреччина військові Twitter землетрус
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