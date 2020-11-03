Під завалами 91 годину: в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку

Дівчинку доставили до лікарні, її стан оцінюють, як стабільний

У турецькому місті Ізмір з-під завалів дістали дівчинку Айду Гезгін – після землетрусу вона провела під уламками 91 годину. Як повідомив очільник Агентства з надзвичайних ситуацій Туреччини, дівчинці чотири роки.

Агентство Anadolu передає, що Айді три роки. Коли дівчинку знайшли, вона була у свідомості та дивилася на своїх рятувальників. Її доставили до лікарні, стан здоров'я дівчинки оцінюють як стабільний, усі її життєві показники у нормі.

Hep birlikte mucizelere tanıklık ediyoruz, hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun. pic.twitter.com/c4fDcdrh4j — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2020

Член рятувальної групи розповів, що почув крик, а потім помітив, як дівчинка махала руками. Він про це розповів своїм колегам.

«Я запитав, як її звати. Вона відповіла: «Я Айда і я в порядку», – розповів рятувальник.

Лікарка Семіх Туфан також сказала, що після порятунку дівчинка просила воду та айран (кисломолочний напій).

«Вона була перелякана, не відпускала від себе рятувальника. Дівчинка не плакала», – сказала медпрацівниця.

91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!

Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.