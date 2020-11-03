Під завалами 91 годину: в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку
Дівчинку доставили до лікарні, її стан оцінюють, як стабільний
У турецькому місті Ізмір з-під завалів дістали дівчинку Айду Гезгін – після землетрусу вона провела під уламками 91 годину. Як повідомив очільник Агентства з надзвичайних ситуацій Туреччини, дівчинці чотири роки.
Агентство Anadolu передає, що Айді три роки. Коли дівчинку знайшли, вона була у свідомості та дивилася на своїх рятувальників. Її доставили до лікарні, стан здоров'я дівчинки оцінюють як стабільний, усі її життєві показники у нормі.
Hep birlikte mucizelere tanıklık ediyoruz, hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun. pic.twitter.com/c4fDcdrh4j— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2020
Член рятувальної групи розповів, що почув крик, а потім помітив, як дівчинка махала руками. Він про це розповів своїм колегам.
«Я запитав, як її звати. Вона відповіла: «Я Айда і я в порядку», – розповів рятувальник.
Лікарка Семіх Туфан також сказала, що після порятунку дівчинка просила воду та айран (кисломолочний напій).
«Вона була перелякана, не відпускала від себе рятувальника. Дівчинка не плакала», – сказала медпрацівниця.
91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020
Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy
Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.
Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.