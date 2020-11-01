Землетрус в Ізмірі: з-під завалів врятували понад 100 осіб

Більша частина рятувальників зосереджена біля восьмиповерхового будинку Riza, в якому розміщувалися офіси і квартири

У дев'яти будівлях тривають пошуково-рятувальні роботи

У турецькому Ізмірі після землетрусу, який стався у п'ятницю, рятувальники дістали з-під завалів 103 людини.

Про це повідомило Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.

За останніми даними відомства, 39 осіб стали жертвами стихії, одна з них потонула. Ще 885 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як інформував мер Ізміра Тунч Сойєр, у результаті підземних поштовхів у місті серйозно постраждали 20 будівель, в дев'яти з них пошуково-рятувальні роботи тривають.

За даними ЗМІ, більша частина рятувальників зосереджена біля восьмиповерхового будинку Riza, в якому розміщувалися офіси і квартири. Будинок повністю зруйновано в результаті землетрусу.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.

Також відомо, що у Греції під час землетрусу загинули двоє підлітків.

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.