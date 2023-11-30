Підрив залізниці між РФ і Китаєм: пропагандисти вигадали пояснення (фото)

Росіяни переконують, що причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі

Російські пропагандистські ЗМІ намагаються спростувати підрив на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії і показали фото з Північномуйського тунелю. Про це повідомляє російський ресурс Baza.

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На фото видно в'їзд у тунель та вид на нього зсередини. Загарбники намагаються зробити видимість, що усе працює у звичному режимі.

Російські пропагандисти заявляють, що «причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі». «Вантажний потяг із 50 вагонів почав в'їжджати в тунель неподалік станції Окусікан у Бурятії, коли машиніст почув бавовну. В одному з вагонів почалася пожежа. Машиніст складу та його помічник не постраждали. Внаслідок пригоди було пошкоджено три вагони-цистерни – один із них вигорів повністю», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Північномуйський тунель є найдовшим у Росії для залізниць – 15 343 м.

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої