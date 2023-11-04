Чи працюють санкції? Інформація щодо поточних втрат РФ

Кількість неплатників за кредитами у росії перевищила 21,1 млн осіб

1

Російський Фонд народного добробуту продовжує зменшуватись.

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Ліквідні активи російського Фонду національного добробуту на початок листопада становили 6,94 трильйона рублів ($74,4 мільярда), або 4,6% ВВП порівняно з 7,14 трильйона рублів ($73,3 мільярда), або 4,8% ВВП місяцем раніше.

Загальний обсяг Фонду з урахуванням коштів, розміщених в акціях, облігаціях, на депозитах у банках склав на 1 листопада 2023 року 13,54 трильйона рублів, або 9,0% ВВП, що еквівалентно $145,2 мільярда.

Місяцем раніше у фонді було 13,65 трильйона рублів (9,1% ВВП), або 140,1 мільярда доларів.

У 2022 році Мінфін витратив із Фонду майже 3 трильйони рублів на погашення дірки в бюджеті, а цього року відповідно до останніх бюджетних проектувань планує витратити ще близько 3,5 трильйони рублів.

2

Кількість неплатників за кредитами у росії перевищила 21,1 млн осіб за підсумками січня-вересня 2023 року, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальна сума заборгованості за звітний період досягла 2,9 трлн руб. (За рік зростання склало 200 млрд руб).

3

Ремонт автомобілів у росії подорожчав на 100% через проблеми з запчастинами, які виникли внаслідок впровадження санкцій та виходу з російського ринку західних автовиробників.

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Технічне обслуговування автомобілів у офіційних дилерів подорожчало на 30–100% за останні півтора роки.

4

Західні офіційні особи наполягають на тому, щоб ОАЕ перестали служити для росії «воротами» для обходу санкцій.

Одна з фірм, які потрапили під санкції, ARX Financial Engineering Ltd., що базується в ОАЕ, займалася фінансовим інжинірингом та пропонувала інвестиційні послуги російським інвесторам.

США звинуватили цю компанію в тому, що вона «виявляла способи переказу російських рублів із російського банку ВТБ, що перебуває під санкціями», і конвертувала їх у долари США.

5

Депутати Сейму Латвії ухвалили в остаточному читанні поправки до закону про дорожній рух, які забороняють автомобілям, зареєстрованим у росії, перебувати в Латвії.

Закон передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в рф, може зареєструвати його або вивезти з країни не пізніше 14 лютого 2024 року.

Якщо після цієї дати автомобіль з російськими номерами братиме участь у дорожньому русі в Латвії, то його конфіскують.

Влада має намір передавати автомобілі Україні.

Автомобілі з російськими номерами зможуть проїхати через територію Латвії транзитом, але тільки один раз.

6

Японська тютюнова компанія Japan Tobacco International вирішила продовжити свій бізнес у росії.

Компанія ухвалила таке рішення «для того, щоб не позбавляти споживачів того продукту, до якого вони звикли». JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку рф з часткою, близькою до 40%.

У портфель компанії в росії входять міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петро I», «Тройка» та ін.

24 серпня 2023 року НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу – Philip Morris International та Japan Tobacco International.

Лише один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – позбувся бізнесу у росії.

7

Туреччина вийшла на перше місце із закупівель російського зерна в липні-жовтні поточного року. До цього лідирував Єгипет.