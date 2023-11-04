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Володимир Омелян Політик

Чи працюють санкції? Інформація щодо поточних втрат РФ

glavcom.ua
Цивілізований світ продовжує давити санкціями путінський режим
фото з відкритих джерел

Кількість неплатників за кредитами у росії перевищила 21,1 млн осіб

1

Російський Фонд народного добробуту продовжує зменшуватись.

  • Ліквідні активи російського Фонду національного добробуту на початок листопада становили 6,94 трильйона рублів ($74,4 мільярда), або 4,6% ВВП порівняно з 7,14 трильйона рублів ($73,3 мільярда), або 4,8% ВВП місяцем раніше.
  • Загальний обсяг Фонду з урахуванням коштів, розміщених в акціях, облігаціях, на депозитах у банках склав на 1 листопада 2023 року 13,54 трильйона рублів, або 9,0% ВВП, що еквівалентно $145,2 мільярда.
  • Місяцем раніше у фонді було 13,65 трильйона рублів (9,1% ВВП), або 140,1 мільярда доларів.
  • У 2022 році Мінфін витратив із Фонду майже 3 трильйони рублів на погашення дірки в бюджеті, а цього року відповідно до останніх бюджетних проектувань планує витратити ще близько 3,5 трильйони рублів.

2

Кількість неплатників за кредитами у росії перевищила 21,1 млн осіб за підсумками січня-вересня 2023 року, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

  • Загальна сума заборгованості за звітний період досягла 2,9 трлн руб. (За рік зростання склало 200 млрд руб).

3

Ремонт автомобілів у росії подорожчав на 100% через проблеми з запчастинами, які виникли внаслідок впровадження санкцій та виходу з російського ринку західних автовиробників.

  • Технічне обслуговування автомобілів у офіційних дилерів подорожчало на 30–100% за останні півтора роки.

4

Західні офіційні особи наполягають на тому, щоб ОАЕ перестали служити для росії «воротами» для обходу санкцій.

  • Одна з фірм, які потрапили під санкції, ARX Financial Engineering Ltd., що базується в ОАЕ, займалася фінансовим інжинірингом та пропонувала інвестиційні послуги російським інвесторам.
  • США звинуватили цю компанію в тому, що вона «виявляла способи переказу російських рублів із російського банку ВТБ, що перебуває під санкціями», і конвертувала їх у долари США.

5

Депутати Сейму Латвії ухвалили в остаточному читанні поправки до закону про дорожній рух, які забороняють автомобілям, зареєстрованим у росії, перебувати в Латвії.

  • Закон передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в рф, може зареєструвати його або вивезти з країни не пізніше 14 лютого 2024 року.
  • Якщо після цієї дати автомобіль з російськими номерами братиме участь у дорожньому русі в Латвії, то його конфіскують.
  • Влада має намір передавати автомобілі Україні.
  • Автомобілі з російськими номерами зможуть проїхати через територію Латвії транзитом, але тільки один раз.

6

Японська тютюнова компанія Japan Tobacco International вирішила продовжити свій бізнес у росії.

  • Компанія ухвалила таке рішення «для того, щоб не позбавляти споживачів того продукту, до якого вони звикли». JTI – найбільша компанія на тютюновому ринку рф з часткою, близькою до 40%.
  • У портфель компанії в росії входять міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie та російські марки «Донской табак», Kiss, Play, «Петро I», «Тройка» та ін.
  • 24 серпня 2023 року НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу – Philip Morris International та Japan Tobacco International.
  • Лише один з найбільших світових виробників тютюнової продукції – британський концерн Imperial Brands – позбувся бізнесу у росії.

7

Туреччина вийшла на перше місце із закупівель російського зерна в липні-жовтні поточного року. До цього лідирував Єгипет.

  • У липні-жовтні Туреччина закупила 2,696 млн. тонн зерна, що на 9,9% менше, ніж рік тому.
  • Єгипет змістився на третє місце, але він наростив закупівлі на 2,9%, до 2,603 ​​млн. тонн.
  • Іран, який місяць тому був на третьому місці, піднявся на друге, закупивши в рф 2,688 млн тонн зерна (на 13,3% менше від торішнього).
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції бізнес росія

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