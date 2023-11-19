Головна Думки вголос Роман Шрайк
search button user button menu button
Роман Шрайк Журналіст

Питання про нову мобілізацію у РФ може стати актуальним після березневих виборів Путіна

glavcom.ua
Масова мобілізація – головний негатив від війни для російського суспільства

Біля Авдіївки Росія зазначає величезних втрат і в техніці, і в особовому складі

Я намагаюся не забувати про свої старі пости і через час повертатися до них, щоб зрозуміти, що з написаного виправдалося, а що ні.

У середині вересня я написав пост про те, що мета Путіна – дотягнути до листопада.

Сенс був у тому, що жовтень – останній місяць, у якому можна було чекати на прорив на півдні.

Давайте подивимося, що в результаті вийшло.

«Зараз ми стоїмо перед питанням - чи достатньо їх (рашистів) вбилося, щоб пройти другу лінію (оборони на Токмацькому напрямку) стало простіше?»

Відповідь ми вже знаємо – недостатньо. Кинуті в бій російські резерви змогли зупинити просування. ЗСУ вдалося зайти на другу лінію, але пройти її не вдалося.

«Теоретично в РФ є віконце у жовтні-грудні, коли цю хвилю (мобілізації) можна провести. У мобілізацію на початку 2024 року я не вірю, тому що на березень призначена чергова церемонія привітання Путіна з обранням».

До листопада вони дотягнули, тепер до березня про масову мобілізацію замислюватися не треба.

До речі, зустрічав думку, що Путіну начхати на мобілізацію, вибори в РФ декоративні, і взагалі не важливо, як поводитися перед ними.

Скажу, що не треба недооцінювати значення ритуалів у авторитарних державах. У СРСР із виборів робили мегаподію, хоча вибір одного кандидата з одного – маразм чистої води. При цьому народ гнали на ділянки щосили.

Так само в сучасній Росії вибори Путіна – найважливіший ритуал. Соціальні подачки збільшуються, якісь урочисті заходи проводяться, усе має бути гламурно. А масова мобілізація – основний негатив війни для російського суспільства, і в гламур не вписується.

«У Кремлі напевно ставлять завдання Шойгу та компанії за будь-яку ціну гальмувати просування ЗСУ до того моменту, як розкиснуть поля та дороги. Їм дуже хотілося б, щоб у листопаді, як і рік тому, український наступ зупинився».

На жаль, так і вийшло. Наступ формально не закінчено, просуватися все ще виходить, але на прорив на напрямі Токмака сподіватися вже не доводиться.

Більше того, під «кінець сезону» у Кремлі вирішили зжерти вишеньку з торта – оточити Авдіївку. Бліцкрига у них не вийшло, і болючі спроби тривають уже другий місяць.

Все це коштує російській армії величезних втрат і в техніці, і в особовому складі. Тому після президентських виборів у РФ питання про масову мобілізацію все одно може стати актуальним.

«Я часто писав, що на нашу користь грає спотворення інформації, яка надходить до Путіна».

Поки що це спотворення своєї ролі не зіграло. Але воно може ще якось вистрілити.

У нас, імхо, залишається один джокер – дії ДРГ на херсонському лівобережжі. Я закликаю не хайпить із цього приводу, навесні вже досить нахайпувалися. Але в умі тримати ці події треба.

В ідеальному світі, якби якийсь чорний лебідь прилетів десь у лютому, було б чудово. Путін виявився б на розтяжці – і вибори на носі, і робити щось треба. Але це теоретична конструкція, яка поки що ніяк не проглядається на полі бою.

Підсумок. Багато наших надій не справдилися. Події 2023 року схожі на бойову нічию. Але попереду у нас 2024, у якому ми отримаємо відповіді на питання, яких на цей момент дуже багато. Ці відповіді й окреслять чіткішу картину майбутнього.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори путін мобілізація росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штучний інтелект стрімко увірвався у наше життя
Як фейки, створені штучним інтелектом, забруднюють інформаційний простір
17 листопада, 14:34
Президенти Німеччини та Фінляндії звинуватили Росію в допомозі біженцям із третіх країн перетинати кордони з ЄС
Росія допомагає мігрантам перетинати кордони з ЄС для дестабілізації Заходу
16 листопада, 02:46
Наразі системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і готуються до використання
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1
14 листопада, 14:48
Президент Росії Володимир Путін готується до тривалої війни
The Washington Post: Путін сподівається вичерпати терпіння Заходу
13 листопада, 11:29
Мохаммад Фараджаллах: Я багато в чому не згоден з ХАМАС, але я можу пояснити, чому їх підтримує весь мусульманський світ
Мохаммад Фараджаллах: Україна пішла на конфронтацію з усім арабським світом
7 листопада, 20:45
Ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів
Ізраїль розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАСу у Секторі Гази
2 листопада, 14:26
Вагон встановлено до Дня залізничника
У центрі столиці виставлено вагон, який росіяни обстріляли в Ірпені (фото)
2 листопада, 11:56
Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні
Данілов прокоментував заяви Time про проблеми з мобілізацією в Україні
31 жовтня, 17:46
Біженці з України зможуть отримати додаткову допомогу у Естонії
Естонія повідомила гарну новину для українських біженців
31 жовтня, 08:36

Роман Шрайк

Питання про нову мобілізацію у РФ може стати актуальним після березневих виборів Путіна
Питання про нову мобілізацію у РФ може стати актуальним після березневих виборів Путіна
Втома від війни? Що відбувається в РФ
Втома від війни? Що відбувається в РФ
Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
Війна з Росією. На перший план виходить психологічна стійкість суспільства
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Ракетний терор. Підсумки жовтня та прогноз на листопад
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Авдіївка стане для російської армії пірровою «неперемогою»
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
Втома від війни. Що кажуть соцопитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
56K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
39K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
39K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
18K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
17K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту