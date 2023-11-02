Президентка Молдови заявила, що Росія купує виборців

Майя Санду розповіла, що Москва направила близько $4,9 млн на фінансування «злочинних груп»

РФ спрямовує гроші на проросійські політичні партії

Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Росію в купівлі виборців на місцевих виборах, які відбудуться на цих вихідних. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що Росія спрямовує гроші промосковським політичним партіям у Молдові.

Санду заявила, що Москва направила близько $4,9 млн за два місяці на фінансування «злочинних груп». Серед них є заборонена проросійська партія «Шор».

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Президентка закликала виборців підтримати її союзників на виборчій дільниці, щоб продемонструвати підтримку свого бачення Молдови, яка рухається в європейському напрямку.

«Раніше Росія купувала тих людей, які керували Молдовою. У неї більше немає такої можливості. Зараз вона купує громадян Молдови. Кремль використовує різні категорії людей. Є люди, які працюють на Кремль, і вони їдуть до Москви за грошима», – розповідала Санду.

Зазначимо, в неділю у Молдові пройдуть вибори, які розглядаються як барометр прагнення країни домогтися членства в ЄС.

Нагадаємо, служба розвідки та безпеки Республіки Молдова наказала заблокувати доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів.

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Раніше повідомлялося, що міграційна служба Молдови під конвоєм вислала з країни очільника Sputnik Moldova, 56-річного росіянина Віталія Денісова. Причина – втручання у внутрішні справи, що створює загрозу інформаційній безпеці країни.