У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю

Підрив залізниці – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

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«Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії. Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано. Як зазначають наші джерела, підрив – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої», – йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

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Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада окупантів. Також партизани пробралися на базу окупантів під Сімферополем.