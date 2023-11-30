Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
Під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої
фото з відкритих джерел

Підрив залізниці – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ».

«Сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії. Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано. Як зазначають наші джерела, підрив – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої», – йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ вдарили по будівлі, де проходила нарада окупантів. Також партизани пробралися на базу окупантів під Сімферополем.

Теги: вибух росія залізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наприкінці вистави з виборами залишиться один Путін
Президентські вибори у Росії перетворяться на шоу «Живі мерці»
5 листопада, 10:25
ЗСУ відбили ворожі атаки
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
6 листопада, 07:28
Олексій Данілов переконаний в деокупації Криму
Такої поразки вони ще не бачили: Данілов розповів, що чекає на росіян у Криму
4 листопада, 06:29
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
Німеччина має терміново готуватися до війни: аналітична записка
23 листопада, 08:48
На Заході почастішали розмови про переговори між Україною та РФ
Міністр оборони Італії оцінив, чи настав час для переговорів між Україною та РФ
4 листопада, 12:25
Секретар Ради безпеки РФ заявив, що країна вперше має більше ядерних ракет, ніж її конкуренти
Аналітики ISW розповіли, для чого Росія використовує ядерну риторику
5 листопада, 05:15
Зеленський зазначив, що Україна розглядає зміни у своїй стратегії ведення війни
24 хвилини для Трампа та візит до Ізраїлю: головні заяви з інтерв'ю Зеленського NBC
5 листопада, 20:58
Постраждалі мігранти доставлені до місцевих лікарень
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
11 листопада, 08:54
З наближенням зими цілком імовірно, що доступ Росії до покращених високоточних боєприпасів стане одним із ключових факторів її оперативної діяльності в Україні
Британська розвідка назвала тактику російських окупантів на зиму
14 листопада, 10:49

Соціум

У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
В Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі (відео)
В Єрусалимі невідомі відкрили вогонь по людях на зупинці: є загиблі (відео)
Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду
Російська влада хоче змусити мігрантів підписувати дивну угоду
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
У Казахстані під час пожежі в хостелі загинули 13 людей (фото)
У Казахстані під час пожежі в хостелі загинули 13 людей (фото)
Стало відомо, чим обернеться для РФ вербування найманців із країн Азії на війну
Стало відомо, чим обернеться для РФ вербування найманців із країн Азії на війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
18K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
13K
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів
11K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
6817
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
6543
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету

Новини

За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Вчора, 10:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua