В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Місцеві пабліки повідомляють, що працює ППО

У неділю, 5 листопада,в Одесі пролунали вибухи. В області в цей час було оголошено повітряну тривогу.

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Сирени почали лунати о 15:27. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Після цього у районі Одеси було чутно вибухи. Місцеві пабліки повідомляють, що працює протиповітряна оборона.

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«Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це важливо!», – написав начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відбій оголосили о 15:46.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 жовтня завдати ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

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Нагадаємо, зранку 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. У місті та області оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

Також повідомлялося, що Росія могла застосувати «балістику» для атаки по регіону.