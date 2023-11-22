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Віктор Шлінчак журналіст, засновник «Главкома»

Крок ближче до Європи і на крок далі від Москви

glavcom.ua
21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом
фото з відкритих джерел

Ми йшли, бо попереду була велика українська мрія, яку вистраждало не одне покоління наших батьків, дідів і прадідів

В той вечір, 10 років тому, я знав чи не 90% тих, хто вийшов на Майдан.

Сьогодні я не знаю 90% членів парламенту. Це так, до слова.

Більшість з нас тоді прийшли до Стелли і Йолки піднесеними, романтичними і наївними. І тому, мабуть, не було страху. Бо яка вже була різниця – бути кинутими в СІЗО, чи жити в загальноукраїнській тюрмі. Після перших розстрілів прийшли злість і віра. Що добро (хай і радикальне, але правильне, патріотичне, з камінням в руках і самопалами) повинно перемогти. Бо так має бути.

Після втечі Януковича ми стали ще на крок ближче до Європи і на крок далі від Москви.

Але тільки на крок. Ми не пішли від цього проклятого поколіннями українців абʼюзера, а намагались вийти на діалог, домовитися, переконати, а дехто пробував «заглянути в очі».

І щось мені підказує, що досі частина з нас – великого і сильного суспільства – сподівається: колись прийде час і вони там, в Москві, порозумнішають і передумають нас вбивати.

Не передумають.

Тваринний інстинкт, зашитий у підсвідомості – нищити все, що є кращим – нікуди не подінеться. Він може хіби зменшитись, але не зникнути.

А от ми якраз можемо вбити в собі низинні інстинкти, які за роки зросійщення ми перейняли у них. І які досі залишаються в нас.

Ми досі ще до кінця не перерізали всі пуповини, які росія десятиліттями вживляла в українське тіло (тут список може бути занадто довгим – від музики до мови). Війна досі декого не навчила самоідентифікації.

Ми досі ще не переорінтували мислення правлячої верхівки, що красти – це має бути соромно. Що схеми – це неправильно. Що йти у владу заради збагачення – бридко. Бо це дуже по-російськи.

Ми стояли за Майдан цінностей, а не за векселі для нуворишів, які гребли собі в кишені і в постмайданні роки, і за тих, хто перетворється в олігархів вже сьогодні, заробляючи на війні.

Ми йшли, бо попереду була велика українська мрія, яку вистраждало не одне покоління наших батьків, дідів і прадідів. Зараз хлопці на фронті воюють не стільки за території, скільки за те, щоб ця країна нарешті відбулася. Щоб вона залишилася. Гідною. Сильною. І Незалежною.

Зі святом!

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Теги: росія війна Україна Революція Гідності

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Віктор Шлінчак

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