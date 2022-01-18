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    Пілот зробив непристойний малюнок у небі над Голлівудом (фото)

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    Пілот літака Cessna 150 залишив непристойне зображення в небі <br /><br /> - Пілот зробив непристойний малюнок у небі над Голлівудом (фото)
    Пілот літака Cessna 150 залишив непристойне зображення в небі

    фото: скріншот Flightradar24

    Звернення до такого собі Раяна залишилося на мапі Лос-Анджелеса

    Американський пілот залишив в небі над Голлівудом повідомлення з малюнком. Про це повідомив інтернет-проєкт із моніторингу авіаперельотів Flightradar24.

    В суботу, 15 січня, пілот двомісного літака Cessna 150, який зазвичай використовують для навчання, здійснив майже чотиригодинну подорожу з Лонг-Біч до Лос-Анджелеса і назад.

    При цьому пролітаючи над районом Голлівуд пілот будував маршрут у такий спосіб, щоб при фіксуванні на мапі траєкторія польоту складалася в слово «Ryan».

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    А в небі між районами Гарвард Хайтс і Літл Бангладеш у такий спосіб пілот намалював непристойне зображення.

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    Теги: США літак навчання
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    Пілот зробив непристойний малюнок у небі над Голлівудом (фото)