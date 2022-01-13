Афганська сім’я розшукала немовля, загублене при евакуації в Кабулі (відео)

Хлопчика виховував таксист, який і підібрав дитину

В Афганістані знайшли малюка, який загубився під час евакуації в аеропорту Кабула. Кілька місяців хлопчика виховував таксист, який і підібрав дитину. Дитину вдалося розшукати після того, як про зникнення маленького Сохаїла написали журналісти. Про це йдеться в сюжеті Апостроф News на Апостроф TV.

Сохаїлу було всього два місяці, коли він загубився в аеропорту Кабула. 19 серпня люди масово покидали афганську столицю через талібів. Потрапити на літак намагалася і родина хлопчика. Мірза Алі Ахмаді та його дружина боялися, що їхній син загине в натовпі, тому віддали маленького військовому. З тих пір батьки дитину не бачили. Хлопчика врятував місцевий таксист Хамед Сафі.

«Я зайшов в аеропорт і побачив немовля, що лежало на землі. Дитина плакала. Я говорив із багатьма людьми, але не знайшов нікого, хто б впізнав малюка. Тоді я привіз хлопчика додому, купив йому молока, і з того часу ми його виховували», – розповів Хамед Сафі.

Тим часом батьки дитини покинули країну, але не полишали надій розшукати сина. Вже у листопаді про зниклого Сохаїла написали журналісти Reuters. Саме ці матеріали і допомогли розшукати малюка. Хлопчика зі статті впізнали сусіди таксиста Хамеда Сафі. Саме вони повідомили і про місцезнаходження дитини. Але новоспечений опікун не одразу хотів віддавати Сохаїла. Мовляв, уже звик до нового члена сім'ї. Та після семи тижнів переговорів і прохань, чоловік нарешті повернув дитину родичам у Кабулі.

«Це для нас історичний день, оскільки я знайшов свого онука, завдяки ЗМІ. Я дуже вдячний журналістам, яка допомагали в пошуках і боролися за кращу долю Сохаїла», – розповів дідусь Сохаїла Мохаммед Касем Резаві.

Тепер малюка планують відправити у США. Адже саме там зараз живуть його батьки, брати та сестри після евакуації з Афганістану.

Нагадаємо, експрезидент Афганістану розповів, як тікав з Кабула

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