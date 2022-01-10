Літак «Мрія» ефектно сів у Польщі, але отримав пошкодження (відео)

Літак вже скоро знову буде справний

Саме приземлення зняли на відео поляки. Воно вийшло неймовірно ефектним

Під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі «політ-земля». Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки «Мрії», повідомляє прес-служба компанії.

Після заміни болтів працездатність повітряного судна буде повністю відновлено. Літак продовжить виконання комерційного рейсу.

В той же час, саме приземлення зняли на відео поляки. Воно вийшло неймовірно ефектним − український літак буквально розрізав густий туман навпіл.

Нагадаємо, нещодавно ціла драма розігралася у пасажирському лайнері у Канаді. У повітрі пілотові несподівано стало погано, він знепритомнів, і екіпажу довелося екстрено вирішувати, як посадити літак.

Через 50 хвилин після вильоту літак повернувся до аеропорту Калгарі. Льотчика відвезли до місцевої лікарні для продовження лікування. Пасажирів направили до готелю, а наступного дня посадили у літак тієї ж авіакомпанії та доставили до Атланти. Цього разу політ пройшов нормально.

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