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    Літак «Мрія» ефектно сів у Польщі, але отримав пошкодження (відео)

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    Літак вже скоро знову буде справний - Літак «Мрія» ефектно сів у Польщі, але отримав пошкодження (відео)
    Літак вже скоро знову буде справний
    фото: facebook.com/antonov.company

    Саме приземлення зняли на відео поляки. Воно вийшло неймовірно ефектним

    Під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі «політ-земля». Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки «Мрії», повідомляє прес-служба компанії.

    Після заміни болтів працездатність повітряного судна буде повністю відновлено. Літак продовжить виконання комерційного рейсу.

    В той же час, саме приземлення зняли на відео поляки. Воно вийшло неймовірно ефектним − український літак буквально розрізав густий туман навпіл.

    Нагадаємо, нещодавно ціла драма розігралася у пасажирському лайнері у Канаді. У повітрі пілотові несподівано стало погано, він знепритомнів, і екіпажу довелося екстрено вирішувати, як посадити літак.

    Через 50 хвилин після вильоту літак повернувся до аеропорту Калгарі. Льотчика відвезли до місцевої лікарні для продовження лікування. Пасажирів направили до готелю, а наступного дня посадили у літак тієї ж авіакомпанії та доставили до Атланти. Цього разу політ пройшов нормально.

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    Теги: Польща Антонов Мрія літак
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    Літак «Мрія» ефектно сів у Польщі, але отримав пошкодження (відео)