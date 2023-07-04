Після падіння безпілотника під Москвою спалахнула пожежа (відео)

Пожежа виникла в селі неподалік аеропорту Внуково

Один зі збитих під Москвою безпілотників, або його уламки, впав на господарську споруду у селі Кривошеїне, споруда спалахнула. Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після загоряння гаража вогонь перекинувся і на суміжний із ним житловий будинок.

Як розповів мешканець села, вибухи пролунали приблизно о 6:20. Спочатку з'явився дим над лісом, а потім почалася пожежа на землі. Рятувальники та поліція прибули на місце вже через 15-20 хвилин, у результаті вдалося не допустити поширення вогню далі. Із людей ніхто не постраждав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Село Кривошеїне знаходиться неподалік аеропорту Внуково, як і інші населені пункти, звідки у вівторок вранці повідомляли про вибухи.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще один безпілотник було збито у Калузької області.

Також відомо, що у ніч на 4 липня військова частина у підмосковній Кубинці була атакована за допомогою безпілотника.

Через вибухи літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту на інші напрямки.