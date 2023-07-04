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У РФ заявили про збиті безпілотники біля московського аеропорту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ заявили про збиті безпілотники біля московського аеропорту
Безпілотники були збиті в районі селища Валуєво
фото із соцмережі

У Калузькій області повідомили про два БПЛА, які летіли на Москву

У вівторок, 4 липня, вранці під Москвою було збито два безпілотники. Про це повідомляє пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби.

За його даними, це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».

Повідомляється, що постраждалих та руйнувань нібито немає.

Ще один безпілотник було збито у Калузької області.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, у Калузькій області повідомили про два БПЛА, які летять на Москву. Очевидці заявили про безпілотники літакового типу, які летіли на висоті 200 метрів. Один із них був чорного кольору розміром три метри. Другий – сірого і меншого розміру.

Попередньо ці цілі були збиті ППО вже трохи пізніше у Новій Москві.

Раніше повідомлялося, що вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.

Теги: вибух росія безпілотник

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