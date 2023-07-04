У Москві прогриміли потужні вибухи (відео)

Причиною вибухів у Москві могла стати робота ППО

У вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві (територія, приєднана до Москви в ході розширення міста) пролунали два потужні вибухи. Про них повідомляють очевидці, пише телеграм-канал Mash.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами свідків, «бавовна» сталася в районі селища Валуєво.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Між вибухами було близько п'яти хвилин, а причиною могла стати робота ППО.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, вибухи прогриміли за кілька кілометрів від МКАД. Причиною вибухів став збитий безпілотник.

За попередніми даними, внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч на 4 липня у місті Хімки Московської області спалахнули складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів».