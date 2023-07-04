У Москві прогриміли потужні вибухи (відео)
Причиною вибухів у Москві могла стати робота ППО
У вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві (територія, приєднана до Москви в ході розширення міста) пролунали два потужні вибухи. Про них повідомляють очевидці, пише телеграм-канал Mash.
За словами свідків, «бавовна» сталася в районі селища Валуєво.
Між вибухами було близько п'яти хвилин, а причиною могла стати робота ППО.
Як повідомляє телеграм-канал Baza, вибухи прогриміли за кілька кілометрів від МКАД. Причиною вибухів став збитий безпілотник.
За попередніми даними, внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.
Як повідомлялося, у ніч на 4 липня у місті Хімки Московської області спалахнули складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів».
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