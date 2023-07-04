Під Москвою безпілотник атакував військову частину
Дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини
У ніч на 4 липня військова частина у підмосковній Кубинці була атакована за допомогою безпілотника. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини.
Стверджується, що внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.
За даними екстрених служб, у районі Кубинки Московської області впав безпілотник літакового типу.
У Кубинці знаходиться авіабаза. Крім того, там базується бригада повітрянодесантних військ РФ.
Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».
Ще один безпілотник було збито у Калузької області.
Через вибухи літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту на інші напрямки.
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