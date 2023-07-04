Під Москвою безпілотник атакував військову частину

Дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини

У ніч на 4 липня військова частина у підмосковній Кубинці була атакована за допомогою безпілотника. Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

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За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини.

Стверджується, що внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.

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За даними екстрених служб, у районі Кубинки Московської області впав безпілотник літакового типу.

У Кубинці знаходиться авіабаза. Крім того, там базується бригада повітрянодесантних військ РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 4 липня, вранці у Новій Москві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що під Москвою було збито два безпілотники. Це сталося в районі селища Валуєво – поряд з аеропортом «Внуково».

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Ще один безпілотник було збито у Калузької області.

Через вибухи літаки, які прямували у Москву, розвертають на підльоті до аеропорту на інші напрямки.