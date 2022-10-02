«Україна здатна дати відсіч». Генсек НАТО прокоментував звільнення Лимана

Єнс Столтенберг відзначив здатність українських воїнів відтіснити російських окупантів

Українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів. Деокупація міста, є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Під час інтерв'ю для NBC Столтенберг заявив, що українські військові демонструють прогрес та здатність відтіснити російських окупантів.

Також генеральний секретар НАТО прокоментував і ядерні погрози голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, риторика президента Росії, є «небезпечною та безрозсудною».

Щодо заявки України на вступ до НАТО, Столтенберг зауважив, що будь-яке рішення щодо членства повинно бути узгоджене між усіма союзниками по Альянсу.

Як відомо, сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові повністю зачистили Лиман.

Нагадаємо, 1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

Аналітики британської розвідки зазначають, що російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії.

Міністр оборони США Ллойд Остін привітав визволення Лимана. За його словами, це обнадійливий бойовий успіх ЗСУ, який створить нові проблеми для російських збройних сил.