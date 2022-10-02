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Британська розвідка назвала відхід окупантів із Лимана політичною невдачею РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала відхід окупантів із Лимана політичною невдачею РФ
1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор
фото з соцмереж

Лиман обороняли неукомплектовані підрозділи військових округів РФ, а також контингент добровільно мобілізованих резервістів

Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Лиман обороняли неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів РФ, а також контингент добровільно мобілізованих резервістів.

Британська розвідка наголошує, що Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. А виведення військ з нього призвело до чергової хвилі публічної критики військового керівництва РФ з боку вищих посадових осіб.

«Відхід Росії з Лимана також є значною політичною невдачею,враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який РФ нібито прагнула «звільнити» і який вона намагалася незаконно анексувати. Подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування», – додає розвідка.

Британська розвідка назвала відхід окупантів із Лимана політичною невдачею РФ фото 1

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

Теги: Telegram військові втрати дороги Лиман місто прапор розвідка росія

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