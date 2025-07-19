Південна Корея бореться з паводками: понад сім тис людей покинули свої домівки

Четвертий день поспіль триває злива, понад сім тис людей евакуйовано

Південна Корея вже четвертий день поспіль страждає від сильної зливи, яка забрала життя щонайменше чотирьох людей та змусила понад сім тис людей покинути свої домівки. Влада попереджає про можливість подальших руйнувань та жертв, оскільки очікується до 250 міліметрів додаткових опадів протягом дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Станом на ранок суботи, 19 липня, Центральний штаб з питань стихійних лих та контрзаходів безпеки повідомив про чотири смерті, зокрема двох людей у Сосані (провінція Південний Чхунчхон) та двох зниклих безвісти у Кванджу.

фото: Yonhap

Накази про евакуацію були видані для 7029 мешканців з 4995 домогосподарств, при цьому понад 2800 осіб досі не можуть повернутися додому. Проливні зливи затопили дороги, спричинили зсуви та підтопили будинки по всій країні.

фото: Yonhap

У багатьох регіонах кількість опадів протягом ночі залишалася надзвичайно високою. На острові Йонхин в Інчхоні лише за одну годину випало 98,5 міліметрів опадів, тоді як на острові Посон у провінції Південна Чолла – 88 міліметрів.

За останні чотири дні в деяких районах випало понад 40 відсотків середньорічної кількості опадів.

Загалом зареєстровано 729 випадків пошкодження громадської інфраструктури, включаючи 388 затоплених доріг, 133 зсуви та 57 обвалів річкових споруд. Пошкодження приватної власності сягнуло 1014 випадків, зокрема 64 затоплених будівель та 59 затоплених сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, рибалки з Південної Кореї зловили тунця вартістю $1,9 млн, але змушені були повернути його в море через річний ліміт на улов.