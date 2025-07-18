У Києві оголошено штормове попередження

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 18 липня, у столиці очікуються грози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометцентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва! Вдень 18 липня – грози», – йдеться в повідомленні.

У Києві оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Як поводитися у грозу

Міністерство охорони здоров’я рекомендує такі правила поведінки під час грози:

під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу: притягує кульову блискавку;

найкраще ховатись у автомобілі або в будинку із громовідводом. Автомобіль ні в якому разі не можна паркувати під деревами або високими конструкціями, потрібно зачинити вікна авто, бажано опустити/зняти антену, зупинитися і перечекати негоду;

не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру;

уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;

якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди;

всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі;

не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега;

не телефонуйте з мобільного телефону, навіть якщо страшно і хочеться підтримки близьких. Пам’ятайте, що єдиний правильний вчинок – негайно вимкнути телефон, адже є велика загроза влучання блискавки.

Нагадаємо, сильні дощі сьогодні також очікуються на Закарпатті та Прикарпатті, а також в Одеській, Вінницькій Хмельницькій, вдень і в Житомирській областях. На Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с.