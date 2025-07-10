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У Луцьку злива підтопила вулиці (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Луцьку злива підтопила вулиці (фото, відео)
У Луцьку підтопило кілька вулиць
фото: Суспільне Луцьк

Підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого

Сьогодні, 10 липня, через сильну зливу у Луцьку підтопило кілька вулиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Луцьк».

Зазначається, що на проспекті Відродження у Луцьку через зливу затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.

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Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.

У Луцьку злива підтопила вулиці (фото, відео) фото 1

Як відомо, через потужну зливу у Львові та області частину вулиць підтоплено. Патрульна поліція Львівської області закликає водіїв зважати на ускладнення погодних умов.

 

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Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.

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Теги: негода Луцьк дощ

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