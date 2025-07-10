У Луцьку злива підтопила вулиці (фото, відео)

Підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого

Сьогодні, 10 липня, через сильну зливу у Луцьку підтопило кілька вулиць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Луцьк».

Зазначається, що на проспекті Відродження у Луцьку через зливу затопило проїжджу частину. Рух вулицею ускладнений, тролейбуси зупинилися і чекають поки зійде вода.

Також підтоплення фіксують на вулиці Карпенка-Карого.

Як відомо, через потужну зливу у Львові та області частину вулиць підтоплено. Патрульна поліція Львівської області закликає водіїв зважати на ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, що сильні дощі, що тривали впродовж ночі та прогнозуються на весь сьогоднішній день, спричинили значні підтоплення у Львові та поблизу нього. За даними Львівської міської ради та Поліції Львівщини, низка вулиць та ділянок доріг стали непроїзними для транспорту.