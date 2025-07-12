У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN

Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі з експорту зброї, половину поставок отримала Польща

Останнім часом Південна Корея перетворилася на ключового постачальника зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Головним клієнтом Південної Кореї є Польща, яка перебуває на східному фланзі НАТО й активно веде підготовку до війни з Росією.

Зокрема, Польща завершила угоду на придбання другої партії зі 180 південнокорейських танків у рамках угоди 2022 року, яка дасть їй змогу поповнити свій арсенал майже 1000 одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони Польщі заявило, що бронетехніка частково замінить радянські танки, які Польща передала Україні для війни з Росією. Як зазначає CNN, за даними Центру Вільсона у Вашингтоні, Польща поставила Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

Тим часом, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, за останні п'ять років Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі за експортом зброї. За цей період Польща отримала 46% південнокорейського військового експорту, за нею слідують Філіппіни з 14% та Індія з 7%.

«У міру затягування війни в Україні, а також війни Ізраїлю в секторі Газа, військова допомога США Україні та Ізраїлю призвела до виснаження американських арсеналів зброї. Тому, згідно з доповіддю Центру Стимсона за 2024 рік, Південну Корею все частіше розглядають як варіант для союзників США, які потребують зброї», – пише CNN.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.