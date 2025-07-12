Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN
Польща придбала у Південної Кореї 180 танків
фото з відкритих джерел

Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі з експорту зброї, половину поставок отримала Польща

Останнім часом Південна Корея перетворилася на ключового постачальника зброї для союзників США в Європі на тлі виснаження американських запасів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Головним клієнтом Південної Кореї є Польща, яка перебуває на східному фланзі НАТО й активно веде підготовку до війни з Росією.

Зокрема, Польща завершила угоду на придбання другої партії зі 180 південнокорейських танків у рамках угоди 2022 року, яка дасть їй змогу поповнити свій арсенал майже 1000 одиниць бронетехніки.

Міністерство оборони Польщі заявило, що бронетехніка частково замінить радянські танки, які Польща передала Україні для війни з Росією. Як зазначає CNN, за даними Центру Вільсона у Вашингтоні, Польща поставила Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

Тим часом, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, за останні п'ять років Південна Корея вийшла на 10-те місце у світі за експортом зброї. За цей період Польща отримала 46% південнокорейського військового експорту, за нею слідують Філіппіни з 14% та Індія з 7%.

«У міру затягування війни в Україні, а також війни Ізраїлю в секторі Газа, військова допомога США Україні та Ізраїлю призвела до виснаження американських арсеналів зброї. Тому, згідно з доповіддю Центру Стимсона за 2024 рік, Південну Корею все частіше розглядають як варіант для союзників США, які потребують зброї», – пише CNN.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї. 

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах. 

Читайте також:

Теги: військова допомога танки озброєння Південна Корея Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран готовий атакувати військові американські бази
Іран готовий атакувати бази США у відповідь за підтримку Ізраїлю – NYT
18 червня, 02:59
Посольство Польщі в Римі відреагувало на цю публікацію
«Варшава завжди претендувала на захід України». Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ
21 червня, 09:17
Республіканський конгресмен надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу
Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні
2 липня, 22:05
Європейські партнери домагаються від Сполучених Штатів чіткого пояснення, чому було призупинено надання допомоги
Європа шокована рішенням США призупинити поставки боєприпасів Україні – Bloomberg
3 липня, 01:52
Більшість перебіжчиків з КНДР обирають непрямий шлях через Китай та треті країни
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
4 липня, 16:11
Туск: реконструкція уряду необхідна для зміни структури Ради Міністрів та введення «нових облич»
Туск заявив про «реконструкцію уряду Польщі»: менше міністрів і «суперміністерство»
5 липня, 11:17
Наразі Польща перевірятиме лише певні транспортні засоби
Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою
7 липня, 12:52
Годжес стверджує, що масштабна зовнішня підтримка, що включає постачання сучасного озброєння, допоможе Україні змінити хід війни
Американський генерал назвав два чинники, які допоможуть Україні змінити хід війни
14 червня, 12:15
МЗС з 29 серпня 2025 року відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Калінінграді
Росія закриває консульство Польщі у відповідь на «ворожі дії» Варшави
Вчора, 15:54

Соціум

У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN
У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN
ГУР збільшив перелік «тіньового флоту» Росії та Ірану
ГУР збільшив перелік «тіньового флоту» Росії та Ірану
Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: Польща оголосила перші результати
Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: Польща оголосила перші результати
Авіакатастрофа в Індії: у кабіні пілотів виникла плутанина з перемикачами палива – звіт
Авіакатастрофа в Індії: у кабіні пілотів виникла плутанина з перемикачами палива – звіт
Нічна атака на РФ: атаковано Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ
Нічна атака на РФ: атаковано Луховицький завод, який виробляє винищувачі МіГ
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком
Коханка міністра оборони РФ? Блогерка розповіла, як літає у закритий Ростов військовим літаком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
58K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6504
У Києві та області прогриміли вибухи
5610
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua